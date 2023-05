Prezident minipivovarů: Pivo se bude častěji popíjet po garážích, stát z toho nakonec víc daní nevybere

Vinaři a pivaři se kvůli úspornému balíčku vlády přou o to, kdo z nich má pro stát větší význam. Zatímco vinaři budou mít dál nulovou spotřební daň, točené pivo v restauracích prodraží vyšší sazba DPH. Zasáhnout to může hlavně malé výrobce piva, kteří prodávají skoro všechno své pivo právě v hospodách. „Tohle je nespravedlivé podnikatelské prostředí, které se navíc pořád mění,“ tvrdí prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Praha 14:00 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvýšení DPH se nás dotkne výrazně, protože téměř každý minipivovar má sebe navázanou i restauraci, tvrdí Michal Voldřich (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Víno je zemědělský produkt, je s ním spojený turismus a kultura. Takto vláda vysvětlila, proč nechala daňové zvýhodnění vinařům. Co na to říkáte jako pivovarník? Existuje v Česku také něco jako pivní kultura? A měla by se zvýhodnit?

Argumentace vinařů jsou v podstatě opsané od nás. Přitom oni se do nás v tomto směru hodně opírají, což nám velmi výrazně vadí. My jsme je nechali na pokoji. A můžeme jim pouze závidět, jaké neuvěřitelné lobby dokážou mezi politiky mít. A že je tady nějaká kultura, krajinotvornost? Vinaři mají nějaké sklípky někde na Moravě…

…A je s tím spojený turismus. To mají pivaři také?

Ano.

Dá se vůbec porovnat pivovarský turismus, pivní kultura a vinná kultura?

Jednak je to jenom na jižní Moravě. My jako minipivovary jsme přitom po celé republice, takže turismus podporujeme opravdu všude. Nejenom na Moravě a pro hrstku lidí. Z našeho konání a podnikání mají prospěch nejen okolní subjekty, ale i regionální vlády a všichni, kteří na tom participují. U vinařů je tohoto strašně málo. Ano, na Moravě vidíme pár těch hezkých vinic, to jim nikdo nebere. Když se ale podíváme na gastronomii, tak přibližně třetina tržeb, odhaduji, je za pivo. Za to víno je naprosté minimum. My jsme ti, kteří nosíme jméno do světa. Svým plzeňským pivem jsme dali jméno osmdesáti procentům piva, které se na světě vyrobí. O českých vinařích budou vědět momentálně všichni politici v Evropě jenom proto, že se tady hádáme o nějakou spotřební daň.

Čím to podle vás je, že čeští pivaři nedokážou také prosadit své zájmy. Když jsme začali s čísly, není to tím, že pivovarů jsou stovky, ale vinařů je 1 700?

Já bych řekl, že ta hlavní příčina je v tom, že když se podíváme na složení jak současné vlády, tak těch předchozích, odkud kdo pochází, tak ať je to koalice nebo opozice, tak pochází z jižní Moravy a mají tam svoje sklípky a podobně. Mně to trochu zavání morální korupcí. Nikoli finanční, ale morální. Přeci když mám svoji zahrádku, tak nebudu ve vládě podporovat zahrádkáře. Mám se starat o něco jiného. To že mám vinohrad nebo malý sklípek, tak budu prosazovat tyto věci? Je to směšné a v tomto směru přímo skandální.

Snažili jste se s vládou jednat?

Vláda se s námi o těchto věcech vůbec nebaví.

Budete chtít mluvit s politiky nejen z vlády, ale i ze Sněmovny, kde se o tom bude rozhodovat?

Samozřejmě budeme rádi, když nás někdo vyslechne. U některých argumentů typu, že zvýšením DPH v restauraci se vybere o 1,5 miliardy více, nevíme, z čeho to kdo vypočítal. V tomto směru se nám přelije konzumace z restaurací do garáží, do konzumace lahvových a plechovkových piv. Tam už sice daň v té základní výši je, ale deset procent z padesátikoruny je pět korun a dvacet procent z desetikoruny jsou jen dvě koruny. Nedovedu si tedy představit, že by se tímto nějak radikálně zvýšil výběr daně, protože spotřeba se nám přelije jinam.

Pojďme se ale podívat na fakta. Jak se dotkne zvýšení DPH na točené pivo minipivovarů? Musíme předeslat, že malé pivovary už jsou daňově zvýhodněné, protože mají nižší sazbu spotřební daně.

Ano, to byl úzus, který vznikl v devadesátých letech a shodujeme se na něm i s velkými pivovary, že tato (nižší) úroveň odpovídá zvýšeným nákladům, které máme. Výroba na jednoho zaměstnance je u velkých průmyslových pivovarů pochopitelně vyšší, než u minipivovarů. Rozmanitost českého pivovarnictví je na druhou stranu podporovaná právě minipivovary.

‚Stoprocentní zatížení‘

Jak se vás tedy dotkne zvýšení DPH na točené pivo?

Dotkne se nás výrazně, protože téměř každý minipivovar má sebe navázanou i restauraci. Nárůst v nákladech, které nám tímto vzniknou, je obrovský.

To samé ale asi platí i pro velké pivovary…

Samozřejmě. Ale velké pivovary nedodávají jen do svých restauracích, dodávají i jinam, do malých, venkovských restaurací a podobně. My jsme opravdu ty regionální podniky. A kolem nás mohou být jiné subjekty, které mají tu daň jinak. Malé prodejny, stánkaři… U nás je ale to zatížení jednoznačně stoprocentní.

V jakém smyslu?

Dotkne se to téměř veškerého našeho piva z minipivovarů. Objem, který se v minipivovarech stáčí do lahví, plechovek nebo PET lahví, je totiž výrazně nižší, než mají velké průmyslové pivovary. Většina produkce minipivovarů se čepuje. Proto je ten apel z naší strany, ze strany minipivovarů, zejména o tom, že tohle je nespravedlivé podnikatelské prostředí. Které se navíc stále mění. My roky pořád něco řešíme. Začalo to bezdotykovými bateriemi, pak byl zákaz kouření, pak bylo EET, pak nebylo EET, pak přišel covid. Minipivovary často stojí na více nohách, často mají k sobě i další služby, kromě restaurace ještě ubytování nebo wellness. A teď si představte, že vám veškeré tyto aktivity zavřou. My jsme si navíc nesáhli na žádnou kompenzaci.

Jak to?

My jsme si sáhli maximálně tam, kde jsme měli zaměstnance v restauraci, ale pivovar jako takový si na žádnou kompenzaci nesáhl.

Vraťme se k těm daňovým změnám. Když je převedeme na jeden půllitr, tak jde o korunové položky. Není to tedy bouře ve sklenici piva?

Bouře to opravdu není. V nákladech to není položka, nad kterou bychom mohli mávnout rukou.

Vinaři argumentovali proti zavedení spotřební daně na tiché víno tím, že by si museli zařídit celní sklad a nemohli by už dělat degustace ve sklepích. Jak tento problém řeší minipivovary?

Myslím, že je hloupé, že toto (vinaři) používají. Hodně těch argumentů se nakonec obrací proti nim. To, že neplatí žádnou spotřební daň, dosud hodně lidí ani nevědělo. Málo se také ví, že mají Vinařský fond, kam vloží své peníze, a my, daňoví poplatníci jim ještě dáme tu samou částku (formou dotace státu, pozn. red.). Takže nejen že neodvádí daň, ale jsou to černí pasažéři v tom systému.

‚Jsme sociálně solidárnější‘

Pivařský fond neexistuje?

Neexistuje. My jsme sociálně výrazně solidárnější. Celní sklad je jeden z argumentů, který jim navíc moc nevychází, protože ho mají mít dávno hotový. Protože také mají spotřební daň, akorát je tam sazba nula. Oni neodvádějí, ale evidovat mají tak, jak se má. My máme také celní sklad. Jestli je to administrativní zátěž? No jistě, že je to administrativní zátěž. Ať se k nám připojí, třeba nám to pomůžou změnit. A že nemohou mít degustace? Proč by nemohli? Prostě vykážou daň v tom měsíci a je to vyřešené. My to tak máme také. Spotřební daň se dá platit dvěma způsoby, evidence se dělá na čím dál tím jednodušší úrovni, rádi bychom to zjednodušili ještě více. Ale to, co říkají vinaři, to je směšné.

Jak velká je konkurence u piva? Konkurují vám dovozy ze zahraničí?

To je zajímavá otázka. My jsme striktně vývozní obor. Vyvážíme čtvrtinu celkové produkce, možná i o něco více, zatímco u vína tady vyrábíme necelých třicet procent. Takže my tu spotřební daň sice nezavádíme kvůli našim několika vinařům na Moravě, ale přicházíme o sedmdesát procent té daně, kterou bychom mohli dát na vína, které dovážíme. A u piva je to přesně naopak. Pokud si dobře pamatuji statistiky, tak se k nám ročně doveze necelého půl milionu hektolitrů piva, což je ve dvaceti milionech zdejší produkce opravdu minimum. Jsou to většinou privátní značky velkých řetězců. Proto je s podivem, že když existuje Vinařský fond, tak nezavedli spotřební daň jedna ku jedné a nekompenzovali to právě přes tento fond. Bohužel tady budeme mít dovozní vinaře, kteří nám budou dovážet sedmdesát procent vína, ale nebude se platit spotřební daň.

Říkal jste, že většina produkce minipivovarů se prodá restauracích. Jak jsou na tom obecně české hospody? Pije už většina Čechů pivo opravdu doma? Co říkají čísla?

Čísla nám to indikují jednoznačně. Od covidu se společnost změnila a přesunula se do menších sociálních bublin. Stěhuje se do garáží. A nyní je hodně pravděpodobné, že to může jít stejným směrem. Pivovary zapůjčují výčepní zařízení a poptávka po nich byla enormní. Prodalo se velké množství jednoduchých ručních výčepů, tzv. suchých kostek, a popularita toho stále pokračuje. Takže ti lidé se nesejdou v hospodě, ale koupí si od nás sud a sejdou se v garáži. Chceme to? Myslím, že ze společenského hlediska je to strašná škoda. Když skončí hospoda na vesnici, tak zmizí poslední místo, kde se lidé potkávají. Vesnici může potkat to, co je ve městě v paneláku, že se ti lidé vůbec neznají. To je pro vesnici katastrofa.

Dá se pokles pití piva v restauracích doložit na nějakých číslech, není to jen dojem?

Dokládají to přesně statistiky. V loňském roce byla spotřeba celkového výstavu piva v restauracích 31 procent oproti 69 procentům takzvaného prodeje off-trade, to znamená láhve, plechovky a tak dále.

Kdy to začalo klesat?

Je to trend už posledních asi deseti let, kdy to ještě bylo padesát na padesát. Od té doby to trvale klesá. Covid do toho navíc zaťal takovou sekyru, že ten poměr byl dokonce jen 25 procent prodaného piva v sudech a 75 procent v lahvích.

Není to částečně i chyba pivovarníků, že nedokážou lidi přitáhnout?

Tak my máme určitou samoregulaci. Spotřeba se nám přelévá do nealkoholického piva. Omezování spotřeby alkoholu u piva je evidentní, zatímco u vína spotřeba roste. Adiktologové by z nás mohli mít radost, u vinařů si nejsem úplně jistý…

Jak se do vašeho hospodaření promítají ceny zemědělských komodit a energií?

Náklady nám rostly opravdu překotně, ostatně jako všem ostatním. Výroba piva ale je energeticky náročná. My jsme se snažili na energiích ušetřit, jak se dalo, ale dotklo se nás to velmi výrazně.

Takže jste museli zdražovat kvůli rostoucím cenám energií a teď přibydou ještě daně?

Co bude, je věcí každého subjektu, to mi za svaz nepřísluší komentovat. Ale můžu říct, co bylo. Zvýšení nákladů bylo velmi výrazné.

Jako v Belgii

O kolik tedy vaše pivo zdražilo? Dá se to nějak vyčíslit?

Pivo patří mezi nejméně zdražované komodity. V tom jsou pivovarští velmi sociální. Zatímco ve spoustě oborů se využilo i zneužilo růstu inflace, tak nárůst ceny u piva byl minimální. V tom je pivovarství příkladem. My jsme toto nikdy neudělali, abychom se s tou velkou inflací svezli. Což se nedá říct o jiných oborech. Proč zemědělci zdražovali své suroviny, když už je měli dávno sklizené a pod střechou? Proč se pečivo zdražilo o 36 procent, zatímco pivo jen o dvě procenta? Pivovarský obor je v tomto extrémně slušný.

Co byste jako pivovarníci od státu obecně vlastně nejvíc chtěli?

Za prvé, aby se s námi začal bavit. A abychom měli stabilní hospodářské podmínky. Je hrozně složité, když se každou chvilku nějaká z nich mění. My totiž také stavíme, podnikáme a půjčujeme si z banky. Jak si můžeme udělat nějaký plán, když si bereme úvěr třeba na deset let, aniž bychom věděli, jaké ty podmínky budou. Každá vláda něco změní, a bohužel obvykle pivovarníkům nebo oboru gastro. Vláda by se s námi měla opravdu odborně bavit a ne před námi zabouchávat dveře.

Existuje nějaká země v okolí, kterou byste dal z pohledu podpory pivovarnického oboru za příklad?

V okolí je těch příkladů více. Vezměte si, jak některé země snižovaly daně. V Polsku dokonce na nulu. Ale nejlepším příkladem je Belgie. Tam je také snížili, svůj pivovarský obor si ta země přímo hýčká a je to znát. Každý má nějaké problémy, ale proč my to u nás řešíme tím, že každému zvýšíme náklady a nutíme ho ty náklady dále promítat do cen? To je úplně špatně. V době krize bychom měli naopak ulevit podnikatelům. Když se budou mít dobře pivovarníci, bude se mít dobře celý národ.