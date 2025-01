Michl chce, aby ČNB investovala do bitcoinů. Jiné západní banky rezervy v kryptoměnách nemají

Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Michl to řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT). Dodal, že je „velmi pravděpodobné“, že banka příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Praha 12:37 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý,“ řekl Michl. Dodal, že bitcoin bude mít tendenci posilovat i bez podpory amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože pro mnoho lidí je alternativní investicí. ČNB by se tak podle FT zřejmě stala první západní centrální bankou o které je známo, že má v rezervách kryptoměny.

Bitcoin tento měsíc, po složení přísahy Trumpem, stoupl na nový rekord, když jeho cena přesáhla hranici 109 000 dolarů (přes 2,6 milionu korun). Loni se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila díky schválení burzovně obchodovaných fondů americkým regulátorem a naději, že Trump zmírní regulační překážky.

Michl také vyzdvihl širší zájem investorů o bitcoiny od doby, kdy společnost BlackRock a další firmy spustily bitcoinové burzovně obchodované fondy. Centrální banky tradičně mají své rezervy v konzervativních aktivech, jako jsou americké státní dluhopisy a další formy vysoce ceněných dluhopisů. Některé mají podíly v akciích, ale téměř žádná se veřejně neodvážila investovat do kryptoměn, upozornil FT.

Michl uvedl, že má „zcela jinou filozofii“, co se týká bitcoinu, než jeho kolegové. Podle něj je to tím, že je typický investiční bankéř. ČNB již podle něho vyniká mezi centrálními bankami, protože 22 procent jejího portfolia je v akciích. A Michl chce, aby polovina z toho byla do tří let v amerických akciích, v současnosti je to asi 30 procent.

Guvernér německé Bundesbank Joachim Nagel naopak varoval před riziky investic do kryptoměn a přirovnal bitcoin k „digitálním tulipánům“, což je odkaz na spekulativní bublinu ze 17. století. Představitelé Evropské centrální banky loni napsali, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je stále nulová“ a bitcoin není vhodný jako platební prostředek nebo investice.