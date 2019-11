Microsoft smí dodávat software pro Huawei. Dostal licenci od americké vlády

„Americké ministerstvo obchodu 20. listopadu schválilo žádost Microsoftu o licenci na vývoz sériového softwaru firmě Huawei,“ sdělil agentuře Reuters mluvčí Microsoftu.

Ministerstvo tento týden potvrdilo, že začalo udělovat některým firmám omezené licence pro obchodování s Huawei. V pondělí resort potřetí prodloužil takzvanou dočasnou všeobecnou licenci, která umožňuje limitované obchodování s Huawei, bez něhož se neobejdou operátoři provozující komunikační sítě na americkém venkově.

Čínský technologický gigant, který je zároveň druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě, čeká především na to, zda licenci dostane Google, který by pak mohl dodávat svůj operační systém Android a aplikace do nových přístrojů Huawei.

Spojené státy čínskou firmu obviňují z krádeží technologií a špionáže pro Peking, což Huawei popírá. Washington společnost také vyloučil z budování mobilních sítí páté generace (5G) a ke stejnému postupu vybízí i své spojence.