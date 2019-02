Některé věci jsou dlouho podfinancované. Schodek 30 miliard je přijatelný, říká komunistka Vostrá o rozpočtu

Dokud je ekonomický růst, tak by se měl rozpočet stavět tak, aby byl co nejvíce vyrovnaný. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to říká předsedkyně rozpočtového výrobu a poslankyně KSČM Miloslava Vostrá, podle které je i v době ekonomického růstu rozpočet přijatelný se schodkem 30 miliard korun.

