Místo 168 tisíc měl zaplatit dva miliony. Jaroslavovi pomohlo Milostivé léto 2, akce trvá ještě měsíc

„Dobrý den, pojďte dál. Zdravím vás.“ Na ubytovně Diakonie Broumov na Náchodsku. žije Jaroslav už deset let. Ve skromně zařízené místnosti je postel, několik menších skříní, lednička a malý stůl s ubrusem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Díky projektu Milostivé léto se Jaroslav z Broumovska zbavil dvoumilionového dluhu

„Byl jsem dost laxní a hlavně naivní. Celé ty problémy jsem si hodně zavinil sám,“ uznává Jaroslav. Ví, že do dluhů se dostal vlastní vinou.

Několik let neplatil poplatky spojené s nájmem městského bytu, původně dlužil 168 tisíc korun. Následné úroky a penále ale zvedly částku na bezmála dva miliony a nepomáhalo ani postupné splácení. „Já bych to už nesplatil do konce života. Nikdy.“

Potom ale přišlo Milostivé léto, které právě v takových případech dává šanci na nový začátek.

Druhé milostivé léto začíná. Podle organizace Člověk v tísni může pomoci desítkám tisíc lidí Číst článek

Původní jistinu Jaroslavovi pomohla uhradit organizace Člověk v tísni, zbytek platit nemusí. V 66 letech tak může začít novou etapu svého života. „No, to byla takové úleva, že jsem málem brečel,“ přiznává.

Že zdaleka nejde o ojedinělý případ, potvrzuje Martin Minařík z Centra sociálních služeb Naděje Broumov, který Jaroslava na možnost oddlužení upozornil. Podobný příběh má ve své odborné poradně i teď:

„Seniorka, která se ještě stará o nesvéprávného vnuka, má právě exekuci vůči městu Broumov. Jistina je okolo 50 tisíc korun a celkový dluh přes milion.“

Sbírka Člověka v tísni

Dlužníkům v podobné situaci může pomoci právě Člověk v tísni. Organizace pro tyto případy otevřela veřejnou sbírku, v ní je aktuálně zhruba sedm milionů korun. Právě z těchto peněz se některé dluhy mohou splatit.

„Sbírka SOS Milostivé léto je stále otevřena a občané do ní mohou přispět,“ říká za Člověka v tísni Renata Bořkovcová.

Dlužníci mají na řešeních svých potíží ještě měsíc. Pokud stále nedostali potřebné podklady od exekutora, měli by ho kontaktovat co nejdřív. Exekutor má totiž ze zákona na odpověď 15 dnů.