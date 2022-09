Druhé milostivé léto začíná. Podle organizace Člověk v tísni může pomoci desítkám tisíc lidí

Ve čtvrtek se spustila další, v řadě druhá dluhová amnestie. Milostivé léto dává lidem šanci zbavit se exekucí. Vztahuje se ale jen na dluhy vůči státu, obcím nebo dalším veřejným institucím. Jde třeba o jízdu načerno, nezaplacené poplatky u dodavatelů energií nebo u zdravotních pojišťoven. Podle neziskové organizace Člověk v tísni by se do projektu mohly zapojit desítky tisíc lidí. Česko 12:55 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Akce se vztahuje na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Týká se to pouze veřejnoprávních subjektů,“ říká Radek Hábl | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Celostátní akce míří například na černé pasažéry veřejné dopravy. „Akce Milostivé léto II by z pohledu dopravního podniku mohlo využít až 175 tisíc dlužníků. Pokud by se všichni tito dlužníci zapojili, dopravní podnik by na dlužné jistině získal zhruba 170 milionů korun,“ přibližuje Radiožurnálu mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Do oddlužovací akce se můžou zapojit lidé s exekucí na zdravotním pojištění, s dluhy za svoz odpadu nebo třeba za nezaplacené regulační poplatky u lékaře. Podmínkou je pro dlužníky jen splacení jistiny – původního dluhu – a poplatku exekutorovi ve výši 1815 korun.

„Akce se vztahuje na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Týká se to pouze veřejnoprávních subjektů. To znamená třeba dluhy na nájemném, dluhy na zdravotním pojištění a podobně. Lidé by měli oslovit svého exekutora a zeptat se na výši své jistiny,“ vysvětluje základní pravidla ředitel Institutu prevence a předlužení Radek Hábl.

Podle Hábla se přesto řada lidí nebude moci do projektu zapojit kvůli nedostatku peněz na splátku původní dlužné částky: „Je to velká škoda, protože třeba řada lidí si spořila, aby měla na zaplacení jistiny právě pro druhé kolo. Ale v tuto chvíli budou muset pravděpodobně ty peníze použít na jiné věci, například na zvýšené zálohy na energie, na vyšší náklady na bydlení, na potraviny a tak dále.“

Vedle veřejných institucí se zapojují i některé komerční podniky, jako banky, které odpouští úroky za pozdní splátky nebo náklady na soudní řízení. Takzvané soukromé milostivé léto ohlásily například Česká spořitelna, Raiffeisenbank nebo také Airbank.

„Oslovujeme napřímo klienty, kterých se akce týká, s nabídkou řešení, která spočívá v tom, že jim promineme část dluhu u nás. Pokud nám klient doplatí celou neuhrazenou sumu, kterou nám přiznal soud, odpustíme mu všechny dosud neuhrazené obchodní a sankční úroky,“ říká mluvčí Airbank Roman Macháček.

Svoji vlastní oddlužovací akci chystá i ministerstvo financí – má cílit na nedoplatky daní.

„Takzvané daňové milostivé léto bude přínosem jak pro dlužníky, kterým umožní zbavit se dlouhodobého dluhového břemene, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ vysvětluje mluvčí resortu Štefan Fous.

Daňové milostivé léto by mohlo platit už od příštího léta. Podle výkonné ředitelky České asociace věřitelů Petry Kolářové jsou ale dluhové amnestie rizikové.

„Docela mě děsí, jaká očekávání neplatiči mají. Nejenom milostivé léto je ujišťují o tom, že neplatit je normální a že se jejich dluh vždy nějak smaže. My tu stojíme před docela velkou hrozbou, a sice že lidé přestanou platit své dluhy, protože zkrátka budou vědět, že se jim nemůže nic stát,“ opisuje svoje obavy Kolářová.

Podle dat Exekutorské komory se do prvního kola milostivého léta zapojilo nejméně 15 tisíc lidí, kteří se zbavili všech svých exekucí. Vyšší zájem komora nečeká, přesto upozorňuje na enormní vytížení úřadů, kdy se na exekutory obraceli i lidé, kteří na uplatnění milostivého léta neměli nárok.