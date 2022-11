Poslední šance pro Milostivé léto II. ‚Nečekejte a odešlete dopis exekutorovi ještě dnes,‘ radí analytik

Milostivé léto končí 30. listopadu. Lidé, kteří se chtějí do dluhové amnestie zapojit, by měli nejpozději 15. listopadu odeslat dopis exekutorovi. „Nejdříve musíte požádat exekutora o vyčíslení dlužné částky. Exekutor má na odpověď dva týdny,“ vysvětluje nejzazší termín analytik neziskové organizace Člověk v tísni David Borges v rozhovoru pro Radiožurnál. Jaká úspěšnost se u současné oddlužovací akce očekává? Ranní interview Praha 11:15 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé, kteří se chtějí do dluhové amnestie zapojit, by měli nejpozději 15. listopadu odeslat dopis exekutorovi (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Milostivé léto končí 30. listopadu. Proč je tedy právě úterý posledním vhodným dnem pro dlužníky, aby se do Milostivého léta zapojili?

30. listopad je poslední den na zaplacení, respektive na připsání na účet exekutora. Ale abyste věděl, jakou částku zaplatit, musíte exekutora nejdříve požádat o vyčíslení dlužné částky. A exekutor má na odpověď dva týdny, takže úterý je posledním dnem, kdy lze zaručit, že odpoví včas.

Je samozřejmě možné, že exekutor bude rychlejší a stihne to třeba za týden, ale nelze to garantovat. Všem doporučujeme, aby nečekali a nejpozději v úterý poslali dopis.

Co vše musí dlužník do 30. listopadu stihnout?

V úterý odešlete žádost o vyčíslení dlužné jistiny, exekutor by se vám měl během dvou týdnů ozvat s odpovědí. Pokud to náhodou nestihne, zákon pamatuje na to, že se v takovém případě lhůta na zaplacení prodlužuje, a to o dobu, o kterou se exekutor s odpovědí opozdil. To ale platí pouze v případě, kdy pošlete dopis do úterního dne.

Pokud to uděláte později, může k vám dopis dorazit se zpožděním a lhůta se neprodlouží. Jakmile se od exekutora dozvíte, kolik je třeba zaplatit, dlužnou jistinu navýšenou o poplatek o 1815 korun pošlete na účet, který exekutor specifikuje, a tím je Milostivé léto vyřešeno.

Co když lidé v úterý nestihnou odeslat dopis soudnímu exekutorovi? Jsou ještě jiné cesty, jak o Milostivé léto nepřijít?

Je tam ještě poslední možnost, a to návštěva exekutorské kanceláře přímo na místě. Ale často může být na druhém konci republiky. Určitě je třeba zjistit nejdříve úřední hodiny. V některých případech je třeba se objednat dopředu, aby exekutor mohl připravit vaši složku. Takže nouzová možnost tu je, ale je to opravdu komplikované.

Jaké máte teď – ve druhém kole Milostivého léta – zkušenosti s exekutory? Snaží se pomoci vyhovět dlužníkům, kteří se na ně obrátí?

Naprostá většina exekutorů se chová korektně. Zaznamenali jsme pouze ojedinělé pokusy nějak si pohrát s interpretací. V jednom případě například exekutor rozdělil dlužnou jistinu na více částí, aby mohl požadovat poplatek vícenásobně, ale to jsou věci okrajové.

Dá se už teď zhodnotit, zda bude druhé kolo Milostivého léta úspěšnější než to první? Kolik lidí se obrátilo s prosbou o pomoc na vaši organizaci Člověk v tísni?

Je o něj daleko větší zájem. Za poslední dva a půl měsíce nás kontaktovaly tisíce lidí. Zájem je určitě veliký, na druhou stranu z hlediska počtu zastavených exekucí jsme opatrní, protože menší exekuce, například pokuty u dopravních podniků, byly vyřešeny už v prvním kole.

Teď jsou na řadě dluhy, které jsou vyšší: zdravotní pojištění nebo dlužné nájemné. A tam je větší problém sehnat peníze. Byl to problém vždycky a teď v době rostoucích cen a vysokých nedoplatků na energiích se lidem opravdu těžko shání potřebná částka. Zájem je, ale do jaké míry se podaří zájem proměnit v ukončené exekuce, je otázkou.