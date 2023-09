Milostivého léta využilo téměř 200 tisíc dlužníků. ‚Tato příležitost se opakovat nebude,‘ říká Jurečka

Milostivého léta na sociální odvody využilo dosud skoro 143 000 živnostníků a přes 32 000 zaměstnavatelů. Při splacení původního dluhu na pojistném se jim odpustí penále celkem za téměř 1,3 miliardy korun. Na tiskové konferenci to v pondělí oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) už srovnaly dluhy za 630 milionů korun, u firem se částka vyčísluje. Praha 13:17 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milostivého léta může využít 402 tisíc dlužníků. Víc než dvě pětiny z nich to už udělaly, říká Jurečka. (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček upozornil na to, že doba neplacení odvodů se živnostníkům nezapočítává do nároku na penzi. Důchod pak nemusejí dostat.

Srovnání dluhu na sociálních odvodech bez penále umožňuje třetí kolo milostivého léta od začátku července do konce listopadu. Dá se využít na dlužné pojistné, které se mělo zaplatit do začátku loňského října.

Akce se nevztahuje na případy, kdy odvody, penále a exekuční náklady vymáhá soudní exekutor. Do milostivého léta se mohou dlužníci přihlásit jen přes ePortál ČSSZ.

„Tato příležitost se prostě opakovat nebude. Na rovinu – z dlouholetých zkušeností víme, že tyto finanční prostředky v zásadě byly nedobytnými pohledávkami. Pro stát je výhodné touto formou získat alespoň část těchto finančních prostředků. Zároveň je i do určité míry výhodné pro celou společnost, že díky tomuto (milostivému létu) je nějaká část lidí schopná se vrátit ze šedé zóny do normálního fungování,“ řekl ministr.

Zdůraznil, že dluh se lidem neodpouští a musejí ho srovnat. Nemusejí ale platit penále.

K 12. září oddlužení bez penále využilo téměř 143 000 živnostníků. Odpustí se jim zhruba 650 milionů korun. Splatili ale už kolem 630 milionů korun. Zapojilo se také přes 32 000 zaměstnavatelů, nebudou muset platit penále za zhruba 628 milionů korun. Částka, kterou ale státu doplatí, se vyčísluje.

Milostivého léta může využít 402 000 dlužníků na odvodech. Víc než dvě pětiny z nich to už udělaly, podotkl Jurečka.

Do aplikace k milostivému létu na webu úřadu je možné se přihlásit přes datovou schránku nebo přes elektronickou identitu. Využít je možné třeba identitu bankovní. Pro přihlášení zájemce volí na portále část pro zaměstnavatele, nebo pro živnostníky.

Dozví se, kolik případně do začátku loňského října neuhradil a jaké je penále i exekuční náklady. Může odkliknout oznámení o úhradě. Pokud je dlužník současně živnostník i zaměstnavatel, musí podat obě oznámení. Dluh do 5000 korun je nutné srovnat do konce letošního listopadu jednorázově. U vyšších částek jsou možné splátky.

Při zaslání oznámení o zapojení do milostivého léta se vygeneruje potvrzení. Zobrazí se i údaje pro platbu, a to také QR kód. Úřad už dřív oznámil, že pokud se platební údaje nezobrazí, musí se splnění podmínek nejdřív ještě posoudit.

Poté klient dostane od příslušné okresní správy vyrozumění. Informace o postupu najdou klienti v datových schránkách. Popis a videonávod zveřejnila správa na svém webu.