Akce Milostivé léto se chýlí ke konci, využil ji zlomek dlužníků. Poradny usilují o prodloužení

Celostátní oddlužovací akce s názvem Milostivé léto se blíží ke konci. Uzávěrka vyprší 28. ledna, tedy přesně za tři týdny. Podle poradců ale mají lidé právě v těchto dnech poslední možnost se zapojit. Celý proces ukončení exekucí totiž může trvat i týdny. Praha 15:32 7. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dluhové poradny řešily například případy, kdy se původně desetitisícového dluhy časem vyšplhaly až na milionové částky. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přestože akce cílila až na 400 tisíc dlužníků v Česku, zatím ji využil jen zlomek. Vůbec největší zájem byl hned v úvodu listopadu, kdy projekt odstartoval a dluhové poradny řešily i stovky dotazů denně.

Meziročně klesl počet lidí v exekuci o osm tisíc, uvádí komora. Největší zadluženost sužuje Ústecký kraj Číst článek

„Podle předběžných odhadů to jsou teď vyšší tisíce. Nejčastěji řeší dluhy u dopravních podniků, potom to jsou dluhy na zdravotním pojištění a v neposlední řadě to byly exekuce u obcí – to znamená nějaké poplatky za odpady, dluhy u nájmů,“ přibližuje pro Radiožurnál ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Dluhové poradny řešily například případy, kdy se původně desetitisícového dluhy časem vyšplhaly až na milionové částky. A to i kvůli úrokům, pokutám z prodlení nebo exekučním poplatkům.

‚Není na co čekat‘

Lidé se do akce mohou zapojit do 28. ledna. Nejdříve musí oslovit soudního exekutora a nakonec splatit původní jistinu, kterou dlužili, což zabere nějaký čas. Zájemci by tak měli jednat co nejdříve.

„Není na co čekat. Ta lhůta posledních 14 dnů už je velmi kritická, kdy tedy dlužník posledních těch dvou týdnech by se obracel na soudní exekutor a pak riskuje to, že soudní exekutor nemusí být dostatečné době zareagovat na jeho dotaz,“ upozorňuje prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Dluhové poradny usilují o prodloužení, jednat by tom měla nová vláda. Upozorňují totiž na realitně krátkou dobu trvání Milostivého léta, kterou navíc přerušily vánoční svátky. Co je ale důležitější, podle dluhových poradců a Institutu řešení prevence ne všichni exekutoři vycházejí klientům vstříc a zkrátka s nimi nekomunikují.

„Naši pracovníci čekají na dopisy, které odeslali někdy v polovině listopadu a ještě nemají žádnou odpověď. Bez odpovědi od exekutora s vyčíslením dlužné jistiny prakticky nelze tu akci realizovat, takže to je opravdu velký problém,“ dodává Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Exekutorská komora bojkotování Milostivého léta ze strany exekutorů odmítá. Přiznává ale, že řeší ojedinělé případy, kdy exekutory vyzvala k nápravě.