O kolik by se měla zvýšit minimální mzda? Ptejme se, zda se z ní dá uživit, vyzývá ekonom odborů

Vláda bude znovu řešit zvýšení minimální mzdy. Představy zaměstnavatelů a odborů jsou totiž natolik rozdílné, že dohodu přenechali politikům. Názory se ovšem různí i uvnitř vládní koalice. Zatímco ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO chce, aby zvyšování odpovídalo růstu průměrné mzdy, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje zvýšení o 10 procent. Pro a proti Praha 20:07 6. listopadu 2019

Je na místě radikální posílení nejnižších výdělků v zemi, nebo by takový krok až příliš tlačil na růst platů obecně a oslabil tak tuzemskou ekonomiku?

„Je třeba být realisty,“ říká ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Ungerman, který je také poradcem předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) pro oblast ekonomiky. Podle něho by se minimální mzda mohla zvednout až na 14 500 korun, tedy méně než navrhuje ministryně Maláčová.

„Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli se z minimální mzdy dá uživit. Ukažte mi, jak někdo s 10 tisíci čistého bude žít třeba v Praze? A takového člověka brzy ‚vyřešíme‘ tím, že ho pošleme na úřad práce pro další dávky,“ upozorňuje Ungerman.

Minimální mzda podle oborů?

Podle Jana Zikeše z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, která sdružuje malé a střední podniky, by minimální mzda měla vzrůst o zhruba 500 korun.

„Zapomíná se, že zde nejde jen o růst minimální mzdy, ale že se tím zvyšuje zaručená mzda v celé té škále, ve všech platových tarifech. Náklady rostou napříč všem firmám,“ podotýká tajemník konfederace.

Razantní navýšení minimální mzdy by prý mohlo znamenat konec některých podniků a je otázkou, zda to za to stojí. „Odpověď od zeleného stolu může být jednoduchá, ale je třeba to vidět v souvislostech. Může jít o podnik v místě, kde nic jiného není – a způsobíme tím daleko větší škody,“ varuje Zikeš.

Minimální mzda by se podle něj měla zvyšovat různou měrou a zohledňovat tak situaci v konkrétních oborech nebo regionech.

„Je to zajímavá myšlenka a mohli bychom o ní uvažovat. V zahraničí existují minimální mzdy v autoprůmyslu a v dalších odvětvích. Nemůže se to týkat všech zaměstnanců, ale proč to nevyzkoušet,“ reaguje Ungerman.