Minimální mzda příští rok vzroste o 1600 na 22 400 korun, oznámil Jurečka

Minimální mzda se příští rok zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi to řekl ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL, který kandiduje v říjnových sněmovních volbách za koalici Spolu. Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a podle kterého má v příštím roce minimální mzda dosáhnout 43,4 procenta průměrné mzdy. Tu makroekonomická prognóza ministerstva financí podle ČT stanovila na 51 497 korun.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

„Ten meziroční nárůst je o 1600 korun. Teď zažíváme období - už poslední dva roky - kdy máme největší tempo růstu minimální mzdy a zvyšuje se kupní síla těchto lidí, kteří mají tyto nejnižší příjmy,“ řekl České televizi Jurečka. V loňském roce činila minimální mzda 18 900 korun, od letošního ledna se zvýšila na 20 800 korun.

Podle České televize nyní minimální mzdu pobírá zhruba 118 tisíc lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Spolu s minimální mzdou také od ledna vzrostou o téměř osm procent nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře.

Minimální mzda pro příští rok je nakonec o 200 korun nižší než ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo v červencovém odůvodnění návrhu na zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance, tehdy na základě dubnové makroekonomické predikce ministerstva financí zmiňovalo částku 22 600 korun.

Vláda loni v září stanovila koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 postupně na 47 procent průměrné mzdy.

Ministerstvo práce tehdy v podkladech uvedlo, že výdělková úroveň a minimální mzda v Česku patří v EU k nejnižším a koeficienty ke zvýšení přiblíží české příjmy částkám ve vyspělejších evropských zemích. Podle tehdejších údajů ministerstva mělo Česko šestou nejnižší minimální mzdu z 22 států sedmadvacítky.

