Minimální mzda příští rok vzroste o 1600 na 22 400 korun, oznámil Jurečka
Minimální mzda se příští rok zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého. České televizi to řekl ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL, který kandiduje v říjnových sněmovních volbách za koalici Spolu. Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a podle kterého má v příštím roce minimální mzda dosáhnout 43,4 procenta průměrné mzdy. Tu makroekonomická prognóza ministerstva financí podle ČT stanovila na 51 497 korun.
„Ten meziroční nárůst je o 1600 korun. Teď zažíváme období - už poslední dva roky - kdy máme největší tempo růstu minimální mzdy a zvyšuje se kupní síla těchto lidí, kteří mají tyto nejnižší příjmy,“ řekl České televizi Jurečka. V loňském roce činila minimální mzda 18 900 korun, od letošního ledna se zvýšila na 20 800 korun.
Důstojná mzda je alespoň 46 tisíc, tvrdí ekonom Bittner. Poradce premiéra: Nejsou to tvrdá data
Číst článek
Podle České televize nyní minimální mzdu pobírá zhruba 118 tisíc lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Spolu s minimální mzdou také od ledna vzrostou o téměř osm procent nejnižší zaručené platy ve veřejné sféře.
Minimální mzda pro příští rok je nakonec o 200 korun nižší než ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo v červencovém odůvodnění návrhu na zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance, tehdy na základě dubnové makroekonomické predikce ministerstva financí zmiňovalo částku 22 600 korun.
Vláda loni v září stanovila koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 postupně na 47 procent průměrné mzdy.
Ministerstvo práce tehdy v podkladech uvedlo, že výdělková úroveň a minimální mzda v Česku patří v EU k nejnižším a koeficienty ke zvýšení přiblíží české příjmy částkám ve vyspělejších evropských zemích. Podle tehdejších údajů ministerstva mělo Česko šestou nejnižší minimální mzdu z 22 států sedmadvacítky.