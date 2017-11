Ministerstvo dopravy vybralo poradce pro projekt dostavby první soukromé dálnice v Česku

Poradcem v prvním dálničním projektu stavěném za pomoci soukromých peněz, takzvaně PPP, bude sdružení České spořitelny a společností White&Case Obermeyer Helika. Ministerstvu pomůže s přípravou dostavby 32 kilometrů dálnice D4, poradce za to získá 26 milionů korun. V tiskové zprávě to v úterý oznámilo ministerstvo dopravy. Úřad očekává, že by mohl vybrat koncesionáře pro dokončení dálnice a zahájit práce na dostavbě do dvou až tří let.

