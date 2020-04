Vláda schválila výdajové rámce státního rozpočtu a fondů. Finance se propadnou do schodku 5,1 % HDP

Výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů budou pro příští rok 1,792 bilionu korun. V roce 2022 by to mělo být 1,811 bilionu a o rok později 1,825 bilionu korun. Vyplývá to z návrhu Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí, kterou schválila vláda. Ministerstvo financí tak zvýšilo rámce proti jejich aktualizaci ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky pro rok 2021 o 86 miliard korun a pro 2022 o 32 miliard korun.

Praha 16:49 30. dubna 2020