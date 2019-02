‚Česko přestalo být kasinem v srdci Evropy.‘ Počet heren klesl od roku 2012 o tři čtvrtiny

Počet heren v Česku od začátku roku 2012 klesl o tři čtvrtiny na 1801. Počet automatů se snížil o 48 procent na 38 947. V Česku je aktuálně 457 obcí s úplným zákazem hazardu. Na tiskové konferenci to ve středu uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministerstvo podle ní připravuje IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. Fungovat by měl začít v průběhu příštího roku.

