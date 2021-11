Schillerová: Ministerstvo financí zvýšilo pro příští rok odhad průměrné inflace na šest procent

Ministerstvo financí odhaduje v nové prognóze, kterou zveřejní v úterý, průměrnou inflaci příští rok šest procent. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). V poslední prognóze v srpnu úřad počítal s 3,5 procenta. Schillerová zároveň zopakovala, že zvyšování úrokových sazeb centrální bankou nebude mít na inflaci vliv. Praha 12:39 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference hnutí ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle prvního místopředsedy ODS a kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjury je krok České národní banky oprávněný a pochopitelný. Upozornil, že vysoká inflace znehodnocuje úspory lidí a růst inflace podpořily kroky dosluhující vlády Andreje Babiše (ANO).

Česká národní banka ve čtvrtek v rámci nové prognózy výrazně zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 3,7 procenta, v srpnu to byla tři procenta. Příští rok by pak inflace měla podle odhadu centrální banky stoupnout na 5,6 procenta z dříve odhadovaných 2,8 procenta. V roce 2023 by měla inflace klesnout na 2,1 procenta. Ministerstvo financí i Česká národní banka očekávají na počátku příštího roku inflaci až kolem sedmi procent.

Připravujeme podrobnosti.