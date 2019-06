Návrh rozpočtu pro ministerstvo školství: devatenáct miliard na platy učitelů, dvě pro vysoké školy

Ministerstvo školství by v příštích dvou letech mělo v porovnání s letošním rokem dostat 18,7 miliardy korun navíc na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálních školách. O další 1,9 miliardy by se měl do roku 2021 zvýšit rozpočet vysokých škol. Méně peněz by mělo jít naopak na sport, a to za dva roky o 1,5 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu.

Praha 17:39 20. června 2019