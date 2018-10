‚Účtenkovka je úspěšný projekt.‘ Přesto si ministerstvo objednalo průzkum mezi lidmi za 133 tisíc

Ministerstvo financí si objednalo od agentury STEM průzkum o tom, co si lidé myslí o účtenkové loterii. Zaplatí za něj celkem 133 tisíc korun. Resort zároveň v neděli zveřejnil aktuální statistiku a online hru na podporu elektronické evidence tržeb označil za úspěšný projekt. Účtenkovka odstartovala před rokem. Loni v listopadu se do ní zapojilo bezmála půl milionu účastníků, od té doby jejich počet ale klesá. Praha 16:45 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí považuje Účtenkovku za úspěšný projekt | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Průzkum veřejného mínění o účtenkovce má obsahovat 18 otázek, na kterých se dohodne ministerstvo s agenturou STEM, a proveden má být na vzorku minimálně tisícovky respondentů. Hotovo má být do 20. října, jak vyplývá z registru smluv. Na objednávku upozornil v neděli server Podnikatel.cz.

Resort si podle mluvčího Michala Žurovce od průzkumu slibuje třeba možnost inovace aplikace. „Ministerstvo získá relevantní a aktuální data nezbytná pro efektivní rozhodování související s projektem, a to například v oblasti jeho inovací a komunikace (zhodnocení i perspektivy),“ napsal serveru iROZHLAS.cz v neděli v SMS.

Průzkum podle slov Žurovce ministerstvo avizovalo už při spuštění projektu loni v září. „Provádění empirických průzkumů, a to jak před, v průběhu či po ukončení projektu, zkvalitňuje manažerská rozhodování a umožňuje stanovování cílů a efektivní sledování jejich naplňování,“ doplnil.

Sama ministryně Alena Schillerová (za ANO) na dotaz redakce, zda by mohl resort na základě výsledků průzkumu účtenkovku třeba i zrušit, nereagovala. Neodpověděl na to ani mluvčí Žurovec.

Úspěšný projekt?

Ministerstvo financí zároveň v neděli zveřejnilo k účtenkové loterii aktuální statistiku. Podle resortu se do hry za dobu jejího fungování od loňského října zapojilo přes 832 tisíc hráčů, kteří zaregistrovali zhruba 193 milionů účtenek.

Resort účtenkovku také označil za úspěšný projekt. „Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek, a to i v mezinárodním srovnání, za úspěšný projekt,“ uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Pravidelně se do hry podle něj zapojuje 350 tisíc až 400 tisíc spotřebitelů. „To je množství, které pohodlně garantuje naplnění cílů tohoto projektu - tedy aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane, či nikoliv,“ dodal.

Ročně plánuje ministerstvo vyplatit výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v pondělí 15. října.

Počet hráčů klesá

Od loňského listopadu přitom počet aktivních hráčů v loterii každý měsíc klesá. Do zatím posledního 11. slosování v polovině září se zapojilo podle statistik ministerstva financí 357 tisíc aktivních hráčů. Ti zaregistrovali 15,7 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 13,8 milionu.

Slosování loterie Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 tisíc korun, třetí 300 tisíc korun, čtvrtá 200 tisíc korun a pátá 100 tisíc korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 tisíc korun, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně. Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET, jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka.

Do čtvrtka bylo k říjnovému slosování zaregistrováno 341 tisíc aktivních hráčů. Ministerstvo ovšem upozornilo, že údaje za září nejsou kompletní a mohou se měnit. Účtenky vystavené v září bylo totiž možné registrovat do 12. října a řada soutěžících podle úřadu přitom využívá právě poslední den k registraci většího množství účtenek.

Nejvíce hráčů se za rok fungování projektu zaregistrovalo do slosování loni v listopadu, a to 478 tisíc. Nejvíce zaregistrovaných účtenek pak ministerstvo zaznamenalo za měsíc březen. Největší počet účtenek zaregistrovaných jedním hráčem byl 5950, a to letos v květnu.

Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) bez započtení výher by do konce letošního roku měly činit asi 34 milionů korun. Opozice je k zavedení loterie skeptická.