Vláda podpořila zvýšení nemocenské na sto procent výdělku. Má motivovat k dodržování karantény

Vláda schválila návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské ze 60 na 100 procent výdělku. Vyšší dávku by lidé mohli pobírat v březnu a dubnu. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní normu projedná v úterý sněmovna a ve středu Senát. Poté by ji měl k podpisu dostat prezident.

