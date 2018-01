Ministerstvo průmyslu bude znovu jednat o těžbě lithia, potvrdil Hüner. Zrušení memoranda neplánuje

„Vyhodnocujeme, co by znamenalo z hlediska penalizací, zrušení takového memoranda. Zatím to neplánujeme, myslím si, že lze najít vhodné cesty pro obě strany,“ uvedl Hüner pro Radiožurnál.

Studie: nejhorším řešením by bylo lithium netěžit, stát by tratil desítky miliard Číst článek

„Memorandum obsahuje nejenom oblast průzkumu a těžby, ale taky zpracování případně vytěžené směsi lithia s horninou a následně i prodeje těch výrobků. Tady si myslím, musíme vyjasnit, co si pod tím obě strany představují," doplnil.

Společnost European Metals Holdings chce těžit kov prostřednictvím české firmy Geomet u Cínovce. Memorandum loni podepsal bývalý ministr Jiří Havlíček z ČSSD.

Možná těžba lithia v Česku se stala jedním z největších témat před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny. Předseda hnutí ANO a současný premiér Andrej Babiš memorandum několikrát označil za krádež spáchanou ČSSD. Po volbách European Metals Holdings uvedl, že jeho zájem o těžbu u Cínovce trvá a chce o projektu jednat s novou vládou.

Ve svém programovém prohlášení Babišova vláda uvádí, že prošetří okolnosti, způsob a předmět uzavřeného memoranda a prověří možnosti těžby a zpracování lithia ve státním podniku Diamo. Maximální efekt z těžby všech nerostných surovin má podle nové vlády zůstat v rukou státu.

Kov budoucnosti

Babiš před volbami několikrát upozornil na možnou provázanost EMH s Britskými Panenskými ostrovy. EMH tento týden oznámila, že poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem. Podíl australských akcionářů na kapitálu společnosti podle ní činí více než 82 procent.

Novým ministrem průmyslu a obchodu je Tomáš Hüner. Co patří mezi jeho priority a osobní záliby? Číst článek

Generální ředitel EMH Keith Coughlan už v říjnu řekl, že EMH je společností se sídlem v australském Perthu. Jedním z největších českých akcionářů je investiční skupina Arca Capital, kterou spoluvlastní slovenský podnikatel Pavol Krúpa.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese.

Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy. Generální ředitel Geometu Richard Pavlík už loni v dubnu řekl, že by EMH uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner, ať už soukromý, polostátní nebo dokonce stát jako takový.

Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.