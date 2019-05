‚Nemůžeme tady dělat větrné elektrárny.‘ Havlíček chce s Evropskou unií vyjednat dostavbu Dukovan

Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) je přesvědčen, že se dá s Evropskou unií vyjednat stavba nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, i když Evropský parlament schválil nařízení, podle kterého patří jaderná energetika mezi ‚špinavé‘ zdroje. Praha 15:10 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr Karel Havlíček se vyjádřil k problematice dostavby Dukovan (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny ve čtvrtek napsaly, že cena nového jaderného zdroje v Česku by se měla pohybovat okolo tří set miliard korun. Chystané evropské opatření by ho však podle odborníků, které list oslovil, mohlo prodražit o jednotky až desítky miliard korun.

„Evropský parlament hodlá omezit výstavbu uhelných, plynových i jaderných elektráren. Bankám, které budou jadernou elektrárnu financovat, unie nařídí, aby na tento projekt měly vyšší rezervy v hotovosti. To povede ke zdražení úvěrů,“ uvedly.

Havlíček v neděli v televizi Prima uvedl, že budoucnost evropské jaderné energetiky je o velkém boji a lobbingu na úrovni Evropské unie ze strany států, které se bez tohoto druhu energie neobejdou.

Vyjma Česka jmenoval také Slovensko, Francii nebo skandinávské země. Na společném postupu v záležitosti se podle něj on a premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden dohodli v Praze se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim a ministrem hospodářství Peterem Žigou.

Smlouvy s ČEZ

„Vláda nemá jinou možnost než se pustit do rozšíření jádra. Pokud někdo vymyslí něco lepšího, nechť s tím přijde. Musíme si to odideologizovat – to není o tom, že bychom si nepřáli třeba více obnovitelných zdrojů, ale to má nějaké geografické předpoklady. Nemůžeme tady prostě dělat větrné elektrárny, jako to dělají v Německu,“ dodal Havlíček.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. Babiš loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Dukovan by měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí, dodal.

Letos v únoru uvedl, že stát chce kvůli plánované stavbě nového jaderného bloku uzavřít s ČEZ smlouvu. Vládní zmocněnec Jaroslav Míl v březnu ČTK řekl, že stát letos uzavře s ČEZ smlouvy dvě.

První (rámcová) by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá (řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru) do konce roku. Tento týden Babiš uvedl, že optimálním řešením pro stavbu nových bloků v Česku by byly jaderné modulární zdroje menšího výkonu.

Mobilní data

Havlíček se v neděli také opětovně vyjádřil k problematice mobilních dat. Podobně jako premiér Babiš označil za aroganci kvalitu zpracovaného materiálu o reálných cenách mobilních dat, který vládě dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).

Možné vyšší zdanění operátorů, o kterém dříve mluvil premiér, označil za finální řešení, které se dá provést ve chvíli, kdy všechny nástroje a vyjednávání o nižších cenách za data selžou.

Trh se podle něj začíná rozhýbávat a operátoři chtějí jednat. „Jsem bytostně přesvědčený, že během několika měsíců – už z psychologického důvodu – se začnou ceny posouvat níže,“ dodal.