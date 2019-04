Ministr školství Robert Plaga: Trápí mě nedostatečná prestiž českých učitelů

Průměrný plat ve školství by měl být do dvou let 45 tisíc korun. Stačí tato změna k navýšení prestiže učitelského povolání? A bude se měnit způsob výuky na školách? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 11:00 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Učitelský plat by se měl zvýšit na 45 tisíc. Avizovaná částka je však uváděna jako průměrná veličina, kde jsou již započítáni i vedoucí pracovníci. To podle ministra školství za hnutí ANO, Roberta Plagy tedy znamená, že průměrný učitel této konkrétní částky nedosáhne.

„Jsou to čísla z výkazů těch konkrétních škol, celoroční úhrny. Prostředky jsou za celý rok včetně odměn a všech přídavků,“ uvádí. Hodnoty se liší z pohledu mateřských a základních škol, průměrný učitel by si měl podle něj přijít měsíčně ke zhruba 40 tisícům korun.

Prestiž učitelů

Zvýšení tohoto platu by podle Plagy mělo zvýšit atraktivitu učitelského povolání. „Trápí mě nedostatečná prestiž českých učitelů, ale ta souvisí s náladami ve společnosti. Na českých školách mě děsí, že řada rodičů přistupuje k učitelům jako k těm, kteří poskytují prostou službu jejich dětem,“ poukazuje na problém. Prestiž podle něj může navrátit jen důvěrnější vztah mezi školou a rodičem.

„V dnešní době je klíčové kritické myšlení. Musíme lidi naučit pracovat s informacemi,“ dodává.

Nynější nástupní plat učitele je 28 tisíc korun, což podle ministra není na současném trhu práce konkurenceschopná odměna. „Je třeba udělat to povolání atraktivní. Balanc mezi tarifním a netarifním platem je nesmírně důležitý. Nechci připustit, abychom navyšovali jen to viditelné,“ říká Robert Plaga.

Ředitel školy by podle něj měl oceňovat ty zaměstnance, kteří dělají něco navíc. To, jak by měli vypadat absolventi budoucnosti, je však obtížná otázka, která je závislá na revizi rámcových vzdělávacím plánů, tedy toho, co má být učeno na školách, míní ministr.

„Chyběla tu veřejná debata o tom, jaké jsou nové výzvy. Stávající systém není tragický, ale tyto rámcové vzdělávací programy jsou přehlceny informacemi,“ myslí si.

Pokud jde o maturitu z matematiky, bude povinná na jaře 2022. „Chceme sladit tento termín, aby byl stejný jak pro gymnázia, lycea i pro ostatní školy. Obsahem zkoušky bude užitečná matematika, to znamená aplikovaná, využitelná pro každý den v životě. Taková podoba maturity má smysl,“ uzavírá ministr.