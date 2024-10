Ministr Vlček: ČEZ dá miliardy do výrobce malých reaktorů Rolls-Royce. Smlouva je před podpisem

Dohoda mezi polostátním ČEZ a firmou Rolls Royce, která chystá výrobu malých modulárních reaktorů, je před podpisem. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka půjde o kapitálový vstup ČEZ za miliardy korun. Investice má podpořit i další český průmysl. Naopak u ledu je vznik státního plynárenského holdingu. Podle Vlčka na to nyní nejsou peníze. V rozhovoru pro Český rozhlas Vlček také řekl, že by chtěl v úřadu zůstat i po volbách. Praha 6:00 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) považuje pro zbývající rok do voleb za svoji hlavní prioritu dotáhnout k podpisu smlouvu na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, a to do konce března 2025. Zpoždění zatím odmítá, a to i přesto, že výběr vítězné jihokorejské firmy KHNP napadli konkurenti u českého antimonopolního úřadu i u Evropské komise.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl podcastu Peníze a vliv s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN)

KHNP navíc vede spor o vývozní licenci k reaktoru s americkým Westinghousem. Že by kvůli těmto komplikacím tendr zcela padl, Vlček nepřipouští. Do konce roku podle něj také budou známy varianty, jak financovat druhý blok pro Dukovany.

První má financovat investor, kterým je polostátní ČEZ, s podporou státu. Jaké jsou varianty pro druhý blok, zda vznikne nová státní firma, ministr odmítl komentovat. „Aktuálně zvažujeme určité varianty. Já i s ohledem na dopady do akciových trhů nebudu aktuálně spekulovat, která z těch variant je nejreálnější,“ řekl Vlček v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

ČEZ má kromě dvou bloků na Dukovany opci i na další dva bloky pro Temelín. Podle Vlčka se o využití opce rozhodne ale nejdříve za dva roky. „Podle mého názoru jsou ty dva bloky v Temelíně opravdu hudba daleké budoucnosti a máme ještě čas rozhodnout. Následující roky ukážou, jestli opravdu budou potřeba,“ uvedl ministr. Situaci může změnit například nástup malých modulárních reaktorů (SMR).

Korejci odmítli, že by dostali od své vlády dotace, které by ovlivnily tendr na Dukovany Číst článek

Kapitálový vstup do britské odnože firmy Rolls-Royce specializované právě na SMR nyní připravuje ČEZ. Podle Vlčka je to „okno příležitosti“, které je třeba využít. „Pokud to okno příležitosti nevyužijeme, tak nás to hospodářsky může opravdu velmi, velmi mrzet. Využijme ho, vstupme majetkově do Rolls-Royce, ale zároveň pojďme reálně něco dělat, aby to nebyl jenom majetkový vstup ČEZu. Abychom okamžitě rozvíjeli další navazující odvětví průmyslu – strojírenství, elektrotechnický průmysl a jiné oblasti, které právě tím majetkovým vstupem mohou získat opravdu velmi silnou příležitost pro svůj růst,“ vysvětlil.

Podle ministra průmyslu půjde ze strany ČEZ o investici do odnože Rolls-Royce v řádu „několika stovek milionů anglických liber“ (v přepočtu jednotek miliard korun). K dohodě by mělo dojít v nejbližší době. „Nechceme to rozhodnutí odkládat,“ uvedl Vlček.

Pokročilá jednání potvrdil i ČEZ. „Vláda minulý měsíc vzala na vědomí záměr, aby ČEZ navázal strategickou spolupráci s firmou Rolls-Royce při vývoji malých modulárních reaktorů. V těchto dnech stojíme těsně před podpisem smlouvy,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Výši investice nekomentoval. Podle Kříže Rolls-Royce nabízí partnerství, kdy český průmysl vstoupí do dodavatelského řetězce. „Očekáváme například účast českých firem i na dodávkách a výrobě částí reaktoru,“ uvedl mluvčí.

Plynárenský holding nebude

Ministerstvo průmyslu a obchodu se podle Vlčka rozhodlo zatím pozastavit vznik státního plynárenského holdingu. Jeho přípravu dříve potvrdil Vlčkův stranický kolega a předchůdce v čele resortu Jozef Síkela. Holding měl převzít od státní přenosové soustavy ČEPS firmu NET4GAS a také Gas Storage.

„Mně to osobně přijde jako dobrý nápad, ale v současné době jsme přípravu stopli, jelikož bez většího, řekněme kapitálového vstupu nebo respektive vložení určitých finančních prostředků do tohoto holdingu, to není možné. Takže my na tom aktuálně nepracujeme. Děláme teď určité vnitřní manažerské změny v rámci ČEPSu tak, abychom tato aktiva dokázali efektivně uřídit,“ uvedl Vlček. Na založení holdingu by byly podle něj potřeba řádově miliardy a ty momentálně ve státním rozpočtu nejsou.

Obě firmy byly loni na prodej od soukromých investorů a stát je koupil ze strategických důvodů právě přes ČEPS. NET4GAS spravuje síť přepravních plynovodů, kterou se plyn vozí do Česka, a GAS Storage jsou podzemní zásobníky plynu. Problém první firmy jsou ale vysoké dluhy za desítky miliard a dramatický pokles příjmů z přepravy, který jí vrhl do ztráty.

Do Net4Gasu pošle ČEPS na začátku roku 2,9 miliardy. Jeho hodnotu určily EY, Citigroup a Grant Thornton Číst článek

Za Net4Gas stát vedle převzetí dluhů zaplatil loni kupní cenu tři miliardy korun s tím, že další až dvě miliardy letos doplatí podle blíže nespecifikovaných obchodních ukazatelů. Jednu ze dvou miliard už bývalým akcionářům poslal stát hned v lednu, o druhé má rozhodnout do konce roku.

Podle Vlčka ji pošle taky. „Podle informací, které mám k dispozici, tak ano. Ta splátka jedné miliardy korun by měla proběhnout,“ sdělil. Kromě kupní ceny stát zaplatil ještě NET4GASu za bývalé akcionáře vratku dividendy ve výši 2,9 miliardy korun. Vlček je na rozdíl od části opozice a ekonomů ale přesvědčený, že jde o správnou investici včetně ocenění celé firmy.

Klíčové podle něj byly tři posudky na cenu i bezpečnostní hledisko. Situace společnosti se navíc podle Vlčka výhledově může zlepšit. „Osobně vidím z pohledu energetiky nebo obecně obchodu velký potenciál. To, že dnes firma není v nejlepší ekonomické kondici, neznamená, že to tak bude i za dva, tři roky či za pět let,“ soudí.

Do konce svého mandátu by chtěl ministr stihnout ale založit státního obchodníka s plynem. Ten by mohl údajně výhodněji nakupovat plyn přímo od producentů.

Vlček převzal ministerstvo průmyslu poté, co Jozef Síkela odchází do Evropské komise. Do konce mandátu vlády Petra Fialy (ODS) zbývá už jen zhruba rok. „Řeknu to namyšleně, do té mise jsem nešel na rok. Budu dělat všechno, co mi moje síly budou stačit, aby to bylo na pět let,“ řekl v rozhovoru Vlček, který je zároveň prvním místopředsedou hnutí STAN.

Budeme dotovat uhlí? Jak je daleko příprava legislativy, která má urychlit stavbu plynových elektráren? Přijde do roka nová investice do Dolní Lutyně? Celý rozhovor s ministrem Lukášem Vlčkem si poslechněte v přiloženém audiu nahoř ve článku.