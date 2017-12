Rozpočet nemá žádnou vizi a nemyslí na budoucnost, varuje Kalousek

Pokud se Andreji Babišovi podaří sestavit vládu a získat důvěru parlamentu, tak má v prvním čtení schválený rozpočet na příští rok. Hlasovala pro něj končící vládní koalice. Schodek 50 miliard se ale nelíbil mimo jiné poslanci TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, který navrhl snížení deficitu zhruba na polovinu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:15 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek z TOP 09 | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Kdybych byl ministr financí po celou dobu, co vláda vládla, tak rozpočet by byl vyrovnaný. Ale rozpočet nesmíme vnímat jako něco, co se připravuje rok. To je výsledek dlouhodobé rozpočtové politiky,“ vysvětluje Miroslav Kalousek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Dodává také, že kdyby byl v kůži ministra financí Ivana Pilného (za ANO), tak by byl deficit kolem 20, nikoliv kolem 50 miliard.

A to, že vláda nepředkládá vyrovnaný rozpočet, je také podle něj výsledek nových 40 tisíců státních zaměstnanců a takzvaných mandatorních výdajů.

„Rozpočet vyjadřuje nějaké trendy politiky, a ty trendy jsou bohužel negativní,“ zdůrazňuje s tím, že se meziročně nezodpovědně zvyšují výdaje, které, když už se zvyšují, tak by se měly zvyšovat na investice, tedy na budoucnost – vědu, výzkum, infrastrukturu.

Nyní se ale podle jeho slov zvyšují na aktuální spotřebu, na aktuální projedení. V rozpočtu také podle něj chybí jakákoliv odpověď na výzvu ze stárnutí populace, zdravotní a sociální pojištění.

„Opravdu je to jenom spotřební, přerozdělovací rozpočet, který dobré časy využívá k tomu, že si aktuálními penězi, spotřebou nakupuje voliče, nemá žádnou vizi a nemyslí na budoucnost,“ uzavírá.