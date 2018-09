Nulový státní dluh? ‚Nesmysl,‘ říká bývalý guvernér národní banky Singer

Vláda schválila státní rozpočet pro příští rok s avizovaným deficitem ve výši 40 miliard korun. Přesně podle očekávání spustila opozice pokřik s tím, že v době růstu ekonomiky by přece měl být deficit menší. Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer má opačný názor. Praha 9:00 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Teze, podle které by teď, v době růstu, neměl být nejlíp žádný schodek, je nesmyslná,“ tvrdí ekonom. „Důležitější je, že zadlužování země se, v poměru k jejímu rozměru a s navrženým rozpočtem, přece dál sníží. To je mnohem důležitější než debaty o tom, jestli má mít černé, červené nebo jiné nuly,“ dodává.

Podle bývalého guvernéra centrální banky je „z makroekonomického hlediska čtyřicetimiliardový rozpočet spíš pod hranicí předpovědi, jak se ekonomice bude příští rok dařit. Kritiku a silná slova tak doopravdy nechápu.“

Za normálních podmínek vývoje ekonomiky vždy spoříme na horší časy, a to se prý děje i s tímto dle Singera docela normálním a umírněným rozpočtem.

Náš rozpočet by se prý měl pohybovat mezi 70 až 130miliardovým deficitem. „Ale představa, že úplně nejlepší je nemít dluhy, vůbec není správná a pravdivá. Nejlíp je mít dluh malý, který jsme schopni dobře obsluhovat, což jsme,“ tvrdí Singer. Kritika je prý motivována pouze politicky a tím, že je u nás strašně populární.

„Koaliční vláda ANO-ČSSD v roce 2019 očekává příjmy v celkové výši 1 bilion 465 miliard, výdaje pak o 40 miliard vyšší. Návrh schodkového rozpočtu teď putuje do Sněmovny, kde ještě proběhne velká rozprava.“ Miroslav Singer (bývalý guvernér ČNB)

Co by ale návrhu rozpočtu vytknul, jsou malé investice. „Neumíme stavět potřebnou dopravní infrastrukturu, neumíme obsluhovat investiční toky na státní úrovni. To ale není chyba rozpočtu… Ukazuje se, že tady je hrozně těžké udělat rozhazovačný rozpočet a zůstat populární.“

Ambicí státu by pak podle ekonoma měly být, vedle dokonalé dopravní infrastruktury, i školství a armáda. Jenže naše společnost by prý navyšování rozpočtu na obranu rozhodně neskousla.

Předvolební sliby se plnit nesmí

Samostatnou kapitolou jsou pak líbivá rozhodnutí politiků. „Třeba takoví maďarští socialisté v podstatě zruinovali zemi. Vyhráli volby se slibem navýšit platy státních zaměstnanců o polovinu. Slib pak bohužel splnili. Jeden z nejhroznějších hříchů demokratického systému, který může politik udělat, je splnit předvolební sliby. Já to viděl tolikrát… V předvolební kampani se slibuje nemožné. A když se to pak ten politik snaží splnit, přichází průšvih,“ dodává Miroslav Singer.