Místo 60 miliard 20. Schodek státního rozpočtu by mohl být nižší, EET do konce října přineslo 3,2 miliardy

Státní rozpočet včetně peněz z Evropské unie je pro letošní rok schválený se schodkem 60 miliard korun. Příjem peněz z EU klesl ke konci září meziročně zhruba o 84 miliard korun. Po očištění příjmů i výdajů o evropské peníze skončil rozpočet letos ke konci září v přebytku jedna miliarda korun a loni ke konci září ve schodku 7,2 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí. Včetně evropských peněz vykázal rozpočet ke konci září přebytek 17,4 miliardy korun.

Výsledky státního rozpočtu jsou ale podle ministra financí nad očekávání dobré. „Můj odhad je optimistický v tom, že plánovaný schodek 60 miliard, který je ve státním rozpočtu, dosažen určitě nebude. Myslím, že bychom mohli skončit po očištění od evropských peněz někde na minus dvaceti miliardách,“ řekl Pilný.

Zároveň podle ČTK uvedl, že od ledna do srpna přinesla elektronická evidence tržeb do rozpočtu 2,7 miliardy korun, do konce září 3,2 miliardy korun a za celý rok to bude zhruba pět miliard korun. Ministerstvo financí to vypočetlo na základě meziročního srovnání skutečného inkasa DPH v odvětvích podléhajících v současnosti EET, tedy ubytování, stravování, velkoobchodu a maloobchodu.

Celkové příjmy rozpočtu u DPH ke konci září stouply meziročně o zhruba desetinu na 190,3 miliardy korun. Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec už dříve serveru iROZHLAS.cz řekl, že za vyšší příjmy DPH podle resortu mohou „ze dvou třetin EET a kontrolní hlášení a z jedné třetiny dobrá hospodářská situace“.

Výši deficitu státního rozpočtu dlouhodobě kritizuje pravicová opozice - je podle ní sice pozitivní, pokud skončí rozpočet s nižším schodkem, vládě ale vytýká například to, že málo investuje.

„Vláda absolutně neinvestuje. Je to docela strašné. K 30. 9. vláda proinvestovala o 31 miliard méně než za srovnatelné období v roce 2012 v době krize. Takže pochopitelně, pokud není schopná realizovat své investiční projekty, tak se peníze neutratí, což ovšem není žádná úspora, naopak to ekonomice i občanům škodí,“ řekl Radiožurnálu předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Návrh státního rozpočtu na příští rok už mají na stolech poslanci. Počítá se schodkem 50 miliard korun. Schvalovat ho ale bude až nová Poslanecká sněmovna po říjnových volbách.