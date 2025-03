Místo řízení PPF investice do startupů až za čtvrt miliardy. Bartoníček po smrti Kellnera změnil směr

Smrt nejbohatšího Čecha a zakladatele firmy PPF Petra Kellnera před čtyřmi lety v březnu znamenala zásah do života nejen rodiny, ale i řady lidí v jeho blízkém okolí. Jedním z nich byl Ladislav Bartoníček, jeden z prvních šéfů PPF, poté její České pojišťovny či telekomunikační divize a po smrti Kellnera byl zhruba rok i šéf celé skupiny se zhruba bilionovým majetkem ve správě. Nakonec se ale rozhodl jít svou cestou, z PPF odešel nejen jako manažer, ale i akcionář, a stal se investorem.

Spolu s dalším bývalým manažerem a akcionářem PPF Jeanem Pascalem Duviesartem před dvěma lety založili investiční společnost BD Partners, která se zaměřuje na evropské technologické startupy. Na kontě mají podíly už ve 13 firmách. „Doposud jsme do nich investovali odhadem pět až deset milionů eur,“ řekl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus Ladislav Bartoníček.

S Kellnerem, který zahynul 27. března 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce, spolupracoval 30 let. Ve skupině PPF tak vedl v průběhu let vedle České pojišťovny i firmy z divize telekomunikací a médií a byl také ředitelem biotechnologické firmy Sotio. Po dohodě s vdovou Renátou Kellnerovou z PPF v roce 2022 odešel a o rok později jí prodal i svůj podíl ve skupině ve výši 0,535 procenta. Podle odhadu Hospodářských novin měl hodnotu přes miliardu korun.

Při investicích nyní sleduje BD Partners podle Bartoníčka zhruba tři cíle. Jedním je geografická poloha, tedy aby šlo o firmy ze střední a východní Evropy, Německa, Rakouska nebo Švýcarska. Další podmínkou je, aby šlo o firmy s byznysem založeným převážně na technologiích a kromě svých peněz v nich mohli uplatnit i své znalosti.

„Tedy nějaké naše know-how, které jsme nabyli během posledních třiceti let v rámci byznysu. To znamená, abychom zakladatelům mohli přinést kromě peněz i nějakou expertizu. A v neposlední řadě to ještě musí být něco, kde se člověk naučí něco nového, nebo ten byznys řeší nějaký palčivý problém,“ vyjmenoval Bartoníček, jak si investice vybírají.

Problémy generace Z

Stopu zkušeností s byznysem PPF v oblasti financí nese například vstup BD Partners do lotyšského startupu My Jeff App. Ten nabízí službu, která propojuje finanční instituce s potenciálními zákazníky, které by jejich produkty mohly zaujmout. Navíc v zemích jako je Vietnam, Indonésie nebo Filipíny, kde je stále velká část populace, která nemá žádný bankovní účet ani žádné půjčky. „Začali v Asii, v tuto chvíli se rozvíjejí další trhy v Latinské Americe a ve Španělsku. Dneska jsou na měsíční bázi tržeb přes milion euro, což na malý startup vůbec není špatné,“ uvedl Bartoníček.

Příkladem firmy, kdy při investici hrál roli kromě čísel i „dobrý pocit“ z jejího byznysu, je pak startup Elin AI. „Snaží se řešit problém mentálního zdraví mladé generace označované jako generace Z. To je věc, která mě osobně trápí hrozně moc, protože si myslím, že jsme těmto dětem neudělali úplně dobrý svět. Kvůli řadě věcí, ale zejména kvůli sociálním médiím,“ vysvětlil Bartoníček.

V této generaci se podle něj dá mluvit o epidemii projevů depresí, úzkostných stavů a sebepoškozování. „Jakákoliv aktivita v této oblasti je důležitá. A třeba to, co dělá Elin, je pro mě hrozně super,“ uvedl. Firma vytváří technologii, která pomocí umělé inteligence dokáže zmapovat psychologické reakce na snímky obrazovky, které si sdílejí právě uživatelé generace Z. Chatovací aplikace jim pak pomáhá porozumět obsahu a nabízí rady a pomoc pro jejich duševní pohodu.

Litoval někdy Ladislav Bartoníček odchodu z PPF? A jak se dívá na obchodní války, které rozpoutaly USA vedené prezidentem Donaldem Trumpem? Poslechněte si celý rozhovor pro pořad Peníze a vliv v audiu, které najdete vlevo nahoře v textu.