Místo trampolíny jen vlažné zotavování ekonomiky. Nechybí nám peníze, ale moc plánujeme, míní Hradil

Česká ekonomika letos neporoste tak rychle, jak se očekávalo. Výhled Evropské komise se zhoršil o pět desetin procenta, Mezinárodní měnový fond svůj odhad snížil dokonce o osm desetin na 1,6 procenta HDP. „Za snížením, je jednoznačně faktor Trump. Já jsem na rozdíl od Komise méně optimistický, i pokud jde o vývoj na trhu práce," uvádí ekonom Vít Hradil, který očekává mírné zvýšení nezaměstnanosti a pomalejší růst výdělků. Praha 0:10 25. května 2025

„Normální růst české ekonomiky by měl být okolo 2,5 procent ročně, takže nepředvádí to, co by předvádět měla. A to je o to smutnější proto, že se vzpamatováváme z nevydařeného období krizí od covidové po inflační a ekonomickou. To obvykle nastává trampolínový efekt, ten se ale nekoná, spíš je to vlažné zotavování,“ komentuje hlavní ekonom investiční společnosti Investika.

Trampolínový efekt se dostavil v jediné oblasti, a tou je spotřeba domácností, která až donedávna byla zhruba o 5 procent pod úrovní roku 2019 a v evropském srovnání jsme byli vůbec nejhorší.

„Češi objektivně jsou bohatý národ. 80 procent obyvatel planety by s námi měnilo životní standard. Takže se máme dobře. Jednoznačně. Ale člověk se většinou srovnává s tím, co si pamatuje nebo jak si myslí, že by se měl mít. A tady prostě máme co dohánět,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus.

Mezi spotřebiteli už dlouho panuje špatná nálada, i když velká část Čechů má nadprůměrné úspory ještě z dob covidu nebo v důsledku zrušení superhrubé mzdy. „To nechalo více v peněženkách těch, kteří mají dost a daň z příjmu je pro ně zajímavá položka. Spíš než aby si koupili čtvrté, páté, šesté auto, tak na těch penězích sedí,“ doplňuje.

Německá trampolína?

Na trampolíně naopak není průmysl, který vyrábí zejména pro export, především pak do Německa, které ale posledních několik let ekonomicky paběrkuje. Nový spolkový kancléř Friedrich Merz slibuje velké investice do infrastruktury a je v českém zájmu, aby se Německu konečně začalo dařit.

„Krátkodobě nám to asi nic úžasného nepřinese, ale pokud se jim to povede, tak bychom měli být nadšení. Doufejme, že se tak stane. Obávám se ale, že tam jsou velké zádrhely,“ varuje.

Podobně jako v Česku je totiž velký rozdíl mezi tím, kdy vláda rozhodne, že chce někde mít novou dálnici, a kdy se tak opravdu stane. A nikdy to nebyl problém peněz.

„Němci narážejí na to, že to nedokážou zprocesovat. Stejně jako my. Narážíme na neuvěřitelné povolovací kolečko i na kapacity ekonomiky, tedy zda vůbec seženete někoho, kdo má lidi a stroje, aby to postavil,“ upozorňuje.

„Není to tak, že by neuměli plánovat. Možná chtějí plánovat až moc a my jsme na tom podobně. Do plánů chceme zahrnout tolik věcí, dotčených orgánů a lidí, kterých se stavba nějakým způsobem týká. A každý má právo nějakého veta či zpoždění toho procesu. Plány jsou tak složité, že je v reálném světě nelze provést dříve než za několik let,“ dodává.

