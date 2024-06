Mít málo vysokoškoláků je pro Česko nevýhodné, upozorňuje ekonom Münich

Stát by měl letos dát na vzdělávání a přípravu studentů 273 miliard. Výdaje na školství za posledních pět let narostly o 70 miliard. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by se rozpočet měl navýšit k 300 miliardám. Dostane se i na vysoké školy? V pořadu Plusu Řečí peněz odpovídá ekonom Daniel Münich z CERGE-EI. Praha 12:49 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentka | Zdroj: Shutterstock

Vysoké školy a univerzity požadují navýšení rozpočtu minimálně o šest miliard korun. Ministerstvo tvrdí, že za nízké mzdy v humanitních oborech může systém odměňování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč by se mělo investovat do vysokých škol? V pořadu Řečí peněz odpovídá ekonom Daniel Münich z CERGE-EI

Vysoké školy se ale brání. Podpořil je také například bývalý ministr školství Robert Plaga (dříve za ANO), který uvedl, že je celý systém podfinancovaný. Podle ekonoma Daniela Münicha je však systém především zastaralý.

„Je velká škoda, že v oblasti terciálního vzdělávání nedošlo k žádným zásadnějším reformám. Některé jsou sice pozitivní, ale jsou jen dílčí,“ upozorňuje ekonom.

„Řada kritiků říká, že musíme vysoké školy vyhladovět, ať se začnou víc otáčet, a pak jim peníze dát. To je stejně hloupé doporučení,“ domnívá se Münich.

Pravdu ale podle něj mají experti, kteří upozorňují, že jsme se v současném systému za poslední dvě tři dekády nepřiblížili k evropské špičce ve vzdělávání. Jen zvyšujeme požadavky na rozpočet.

Bek: Vláda se k výdajům na školství zavázala. U obrany se také nikdo neptal, kde na to vzít Číst článek

Pracovní síla

„Vláda je v těžké situaci. Peněz není nikdy dost. Obzvlášť v českém rozpočtu,“ přiznává Münich. Upozorňuje ale na klíčovou roli, kterou by mělo vzdělávání i s ohledem na rozpočet hrát.

„Když to změříme podílem na HDP, vezmeme v potaz, že zaostáváme a že podíl vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí v Česku patří k výrazně podprůměrným v Evropě, tak je to do budoucna pro republiku obrovská nevýhoda,“ upozorňuje ekonom.

Stav školství totiž souvisí s naší konkurenceschopností na trhu práce. „Máme málo vzdělanou pracovní sílu,“ uzavírá Münich.

Daniel Münich | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak obstál nový systém přijímacích zkoušek? A promění se výrazně školská legislativa? Poslechněte si celé Řečí peněz v audiozáznamu. Moderuje Václav Pešička.