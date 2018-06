Mladí lidé podnikají méně než dřív. Může za to také složitá administrativa i zasycenost trhu

Co láká mladé lidi k tomu, aby se vrhli do podnikání? V současné době není takových odvážlivců příliš. Podle dostupných údajů naopak podnikatelé v České republice spíše stárnou. Převažují ti, kdo si svoji firmu založili už před lety. Mnozí z nich už se chystají do důchodu, ale generace těch mladých jejich řady nestačí doplňovat. Praha 8:30 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle údajů Českého statistického úřadu přibývá starších podnikatelů, naopak počet těch mladých klesá. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle údajů Českého statistického úřadu přibývá starších podnikatelů, naopak počet mladých klesá. Loni v Česku podnikalo 900 tisíc lidí z celkem více než pěti milionů pracujících. Počet podnikatelů se tak ve srovnání s rokem 2010 zvýšil o 28 tisíc.

Ovšem nejvíc podnikatelů přibylo v nejstarších věkových kategoriích. Mezi lidmi důchodového věku vzrostl podíl podnikatelů víc než o polovinu. To je zřejmě proto, že chtějí pokračovat ve své práci i po odchodu do penze. Naopak nejvýrazněji se počet snížil u mladých podnikatelů do 39 let. A to o 65 tisíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ubývá mladých lidí, kteří hned po škole začnou podnikat. Ti, kteří se do toho pustí, často spojí svůj koníček se založením živnosti.

„Když jsem byl zaměstnaný, tak jsem si uvědomil, že nepracuji na svých snech, ale na snech někoho jiného,“ přiznal Ondřej Kavalír z Hlinska. Je mu 23 let a ještě studuje vysokou školu. Před třemi lety si ze svého koníčka udělal živnost. Své služby nabízí jednotlivcům, firmám nebo třeba dětským táborům.

Pokud člověk studuje, nemá co ztratit

Také Filip Mayer začal podnikat už 19 letech. Dnes je mu 26 a dodělává si vysokou školu. První peníze vydělal, když začal prodávat košile ze skladu zkrachovalé firmy. Zakládal e-shopy, dárkové služby, ale stále to nebylo ono. Po úspěšném prodeji firmy začal cestovat. Zatím poznal 65 zemí. Proto založil cestovatelskou kavárnu, blog a poskytuje různé služby pro cestovatele. Rizika se ale nebál.

„Pokud mladý člověk studuje, tak nemá co ztratit. V zásadě nemá žádný majetek, když se mu to nepovede, tak pak zvolí nějakou zaměstnaneckou pozici. Podnikání není pro každého, je to časově velmi náročná věc. Ale naopak je to vykoupeno svobodou, tou možností mít věci ve vlastních rukou, spolehnout se na vlastní rozhodnutí a sám na sebe,“ vysvětluje.

Pětadvacetilý Michal se pustil do podnikání v okamžiku, kdy se zdálo, že trh volnočasových aktivit je už zcela zasycen.

Dřel, dřel, dřel a moc nejedl

„Co se týče financí, tak mě stálo všechny peníze, co jsem měl i neměl. Ale spíš měl, nikdy jsem nešel tou cestou, že bych se zadlužoval. Prostě jsem jenom dřel, dřel, dřel a moc nejedl. A nakonec se to podařilo.“

Právě papírování je podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků největší překážkou, která mladé lidi odrazuje od podnikání. Ze studie Doing Business, kterou vydává Světová banka, vyplývá, že čeští podnikatelé stráví jen vyřizováním daní 248 hodin ročně. Například na Slovensku je to 190 hodin, v Rakousku pak 130.