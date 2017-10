Mlékárny, omezte vývoz másla, lidé, nekupujte ho do zásoby, vyzval šéf potravinářské komory

Prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman vyzval mlékárny, aby omezily vývoz másla do zahraničí. České mlékárny by se měly soustředit na tuzemský trh, uvedl na úterním Žofínském fóru. Toman vyzval i spotřebitele, aby máslo nekupovali do zásoby, protože se tím vytváří tlak na další růst ceny.

