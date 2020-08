Srovnávat ceny mobilních dat v Česku a v Německu není fér, říká šéf Vodafonu Petr Dvořák

Datové služby mobilních operátorů jsou v Česku drahé, ukazuje to často srovnání s okolními zeměmi. Podle generálního ředitele společnosti Vodafone Česká republika Petra Dvořáka ale takové porovnávání nemusí být objektivní. Praha 7:20 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Dvořáka je navíc český trh příliš malý na to, aby operátoři mohli své ceny výrazněji snížit. (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„Telekomunikační byznys je o tom, kolik máte zákazníků. Čím víc jich máte, tím levnější můžete poskytovat služby,“ vysvětluje na Plusu v pořadu Řečí peněz základní princip mobilního trhu Dvořák. Právě velikost trhu je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč se ceny dat v jednotlivých státech liší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se Vodafone připravuje na aukci 5G sítí

„Je proto obtížné srovnávat naše ceny například s cenami, které jsou v Itálii nebo v Německu. Vadí mi, že taková srovnání nejsou objektivní. My jsme třeba uvedli spoustu inovativních služeb, třeba Vodafone Pass. Tyto pasy zákazníkům za zvýhodněnou cenu nabízí přístup k neomezenému videu. Ale to nikde v těch srovnáních není,“ připomíná službu, kterou společnost Vodafone nabízí od roku 2017.

Jejich prostřednictvím skutečně operátor nabízí neomezená data, která je ovšem možné čerpat jen při využívání konkrétních aplikací a služeb.

Český trh je malý

Podle Dvořáka je navíc český trh příliš malý na to, aby operátoři mohli své ceny výrazněji snížit. „Možná si vzpomenete, není to až tak dávno, kdy byly tlusté novinové titulky, které říkaly, že Vodafone v České republice je na prodej. A to asi nebylo kvůli tomu, že by Vodafone v České republice byl tak atraktivním byznysem. Ten český trh není až tak profitabilní,“ říká.

„Trh jako takový je tady trošku špatně postavený. Telekomunikační trh vydělal za posledních pět let kolem 55 miliard korun. Naši dva konkurenti si z toho odnesli 53 miliardy. I díky tomu, že nikdo nezabránil tomu, aby naprosto bezprecedentně jednička a dvojka sdílely sítě, plynuly jim z toho výhody, které ale bohužel nepřenášely na zákazníka,“ pojmenovává Dvořák specifika českého trhu.

Za poněkud nešťastné považuje také chování politiků. „V Česku si stát dnes stále ještě účtuje nejvyšší poplatky z celé Evropy. Je to trošku paradoxní – pokud stát chce nejlevnější službu, aby si účtoval nejvyšší poplatky. Samozřejmě, že ty nejsou zásadní položkou tvorby ceny, ale je to určitý signál toho, že nám politici vydávají rozporuplné informace,“ dodává.

Čtvrtý operátor

Český telekomunikační úřad v těchto dnech vyhlásil aukci kmitočtů pro budoucí 5G sítě. Právě od ní si úřad slibuje možný vstup čtvrtého operátora na náš trh.

„Ta snaha už tady byla několikrát a asi si každý může odpovědět na otázku, proč ten čtvrtý operátor nepřišel, když je ten byznys tady tak neuvěřitelně profitabilní. Kdyby tomu tak bylo, tak už bychom ho tady přeci měli,“ poznamenává generální ředitel Vodafonu s tím, že existuje v současnosti několik způsobů, jak by se už dnes nový hráč mohl na trh dostat.

Dzurilla: Prostor pro zlevnění je. Aukce kmitočtů pro 5G může snížit ceny za neomezená mobilní data Číst článek

Zmiňuje přitom virtuální operátory, regulované 4G sítě a nově nařízení, podle kterého by případný zájemce získal přístup do infrastruktury stávajících operátorů. Za takový přístup by přitom majitelům sítě platil jen náklady, které by s jeho provozem měli.

A právě tato podmínka v aukci je terčem kritiky ze strany všech tří mobilních operátorů v Česku.

„Každý byznys by si měl vážit konkurence, pokud to je konkurence férová. Pokud mi ale má někdo přijít na oběd zdarma, tak jsem z toho nervózní. Problém je v tom, že tady neplatí stejný metr. Pokud jsme zainvestovali do rozvoje sítě, tak to neznamená, že už jsme ty investice splatili. A nemůže někdo přijít a říct: ‚Dobře, vy jste to zainvestovali a my teď na to naskočíme.‘ To je samozřejmě nepřípustné. Jako byste si postavili dům, hrubou stavbu, a někdo by přišel a řekl, že si půlku toho domu vezme a že je fajn, že už jste to zainvestovali,“ upřesňuje Dvořák, co mu na aktuální snaze přilákat čtvrtého operátora vadí.

Investice Vodafonu do rozvoje infrastruktury přitom v uplynulých pěti letech dosáhly 15 miliard korun. Za stejné období firma vykázala zisk dvě miliardy.

Vstoupí do Česka operátor ze zahraničí? Kolem aukce frekvencí pro 5G síť krouží společnost z Rakouska Číst článek

„Proto nemám pocit, že bychom provozovali byznys, za který bychom se měli stydět. Koneckonců jsme jediným odvětvím, které každý kvartál statistický úřad zmiňuje jako to, které snížilo své ceny. Všichni ostatní přispívají k inflaci. My jediní dlouhodobě s cenami klesáme. Druhý takový byznys nenajdete,“ říká Dvořák.

Trend klesajících cen ale může zkomplikovat právě potřeba budování nové sítě páté generace.

„5G bude určitě o spolupráci. Aby bylo možné uspokojovat ty předpokládané způsoby využívání – jako jsou samořiditelná auta a podobně –, tak to bude vyžadovat vysokou míru zahuštění těmi základovými stanicemi. Někteří z kolegů dávali takový příměr, že každá druhá lampa pouličního osvětlení bude muset mít 5G,“ přibližuje největší výzvu, před kterou mobilní operátoři stojí, Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Česká republika.

Jak se dívá Petr Dvořák na retenční nabídky operátorů? A co pro Vodafone znamenala několikaměsíční karanténa kvůli koronaviru?

Poslechněte si celý rozhovor Václava Pešičky s šéfem Vodafonu.