Evropská komise sjednotila ceny volání, v Česku operátoři museli zlevnit na polovinu

Od středy začíná platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny mobilního volání a SMS do zemí Evropské unie. České mobilní operátory to přinutilo snížit ceny zhruba o polovinu na 5,80 až 5,89 Kč za minutu, někteří virtuální operátoři šli s cenou ještě níže. Nařízení stanovuje maximální ceny volání do zemí Evropské unie na 19 centů (4,90 Kč) bez 21procentní DPH a šest centů (1,55 Kč) za SMS.

