Zatímco Češi sní o levném volání a datování, stát marně hledá způsob, jak do Česka přitáhnout čtvrtého mobilního operátora. Právě ten by totiž mohl zatlačit na stávající hráče a v ideálním případě způsobit cenovou revoluci. Nový operátor potřebuje frekvence, které se budou dražit v chystané 5G aukci. Její příprava se ale komplikuje a protahuje. Jak vše před několika lety probíhalo na Slovensku a jaké paralely lze najít v případě Česka, analyzuje pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus.

Původní podmínky dražby z poloviny minulého roku, které připravil Český telekomunikační úřad pod vedením bývalého šéfa Jaromíra Nováka, smetlo ministerstvo průmyslu a obchodu ze stolu kvůli údajné neatraktivnosti. Ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO mluvil o tom, že je předem jasné, kdo vyhraje, a že se má zadání přepracovat tak, aby oslovilo více zájemců.

Telekomunikační úřad tlaku ministerstva odolával až do konce ledna, kdy se vláda pokusila Nováka odvolat. Ten ovšem stihl ve stejný den sám rezignovat. Kabinet pak do vedení úřadu jmenoval dosavadní radní Českého telekomunikačního úřadu Hanu Továrkovou a nařídil jí parametry aukce přepracovat.

Změněné podmínky aukce 5G sítě. Šéfka telekomunikačního úřadu odtajnila podmínky dražby Číst článek

Továrková představila operátorům a zástupcům průmyslu nové parametry aukce v tomto týdnu. Možnost prostudovat je měl také Radiožurnál. Nové podmínky případnému čtvrtému konkurentovi výrazně ulevují v nárocích na budování vlastní sítě a usnadňují mu přístup do sítí stávajících operátorů, pokud by se do aukce nějací zájemci přihlásili. Zároveň mu ale nevyhrazují frekvence, jimiž by pokryl celou republiku.

Podmínky aukce jsou sice z velké části technická záležitost, jejich nastavení ovšem ovlivňuje, jestli se příchod čtvrtého operátora povede a Češi se dočkají zlevnění mobilních služeb. Proto se po výměně vedení telekomunikačního úřadu rozhořel spor o tom, jestli nováčkovi ulevit v investicích do vlastní infrastruktury, nebo ho spíš zavázat k budování vlastní celoplošné sítě. Každá varianta může vést k jinak silnému operátorovi.

Slovensko a 4ka

Situace, ve které se teď Česko nachází, se některými obrysy podobá slovenské aukci z roku 2013. Z té nový slovenský operátor nakonec vzešel. Není ale zcela jednoznačné, jak se mu podařilo tamní trh proměnit. Novým slovenským operátorem se stala společnost SWAN, která v roce 2013 vydražila městské frekvence. Plnohodnotné služby ale nabídla až na podzim 2015 pod značkou 4ka společně se Slovenskou poštou. Oproti konkurenci – velkým operátorům O2, Telekom a Orange – se zpočátku zaměřila na mobilní data za nízké ceny.

„Věděli jsme, že to je cesta, jak se na trhu relativně rychle uchytit. Věděli jsme, že pokud dokážeme připravit nabídku postavenou na datech, tak oslovíme zákazníky, kteří data potřebují,“ popisuje začátek šéf SWAN Juraj Ondriš.

Nováček přišel s neomezenými balíčky dat, které na slovenském trhu žádný z trojice velkých operátorů nenabízel. Dokonce na zavedené operátory tlačí velmi nízkými cenami. Jenže – nikdo z konkurence neomezená data zatím nezavedl. A s cenami se to má podobně. Za balíčky s neomezenými voláním, SMS zprávami a přibližně deseti gigabajty dat si velcí hráči účtují minimálně 30 eur měsíčně. Srovnatelný balíček u 4ky vyjde zhruba na polovinu.

„Škodíme jim tak málo, že se jim nevyplácí, aby se s námi pustili do cenové války,“ myslí si Ondriš. „Kdyby snižovali své ceny, tak by to pro ně zřejmě byla větší ekonomická škoda, než když k nám nechají přejít část zákazníků.“

Z posledního srovnání Evropské komise vyšlo Slovensko – podobně jako Česko – jako jedna z nejdražších zemí Evropské unie v oblasti mobilních služeb, a to navzdory tlaku čtvrtého hráče. Jeho ceny ale komise do srovnání nezahrnula. Podle slovenského novináře Filipa Maxy ze serveru Živě.sk, který mobilní trh sleduje, by pak výsledky vypadaly jinak. „Patří Slovensko mezi nejdražší, nebo nejlevnější státy? Když vyhodíme 4ku, tak jsme nejdražší, když zahrneme 4ku, tak se přibližujeme k Polsku.“

Polsko je přitom pověstné nízkými cenami za mobilní služby. Situaci na Slovensku tak můžeme popsat následovně: při započtení nabídky všech operátorů vychází tamní trh průměrně levně, mediánově ale draze. Nejednoznačný efekt příchodu čtvrtého hráče můžeme vysvětlit, když se podíváme na podmínky, za jakých podmínek SWAN, respektive 4ka na trh vstoupila.

Problém s konkurencí

Podobně jako nyní v Česku, také na Slovensku před sedmi lety stát nejdřív deklaroval vyhrazení celoplošných frekvencí pro nového konkurenta. A stejně jako teď v Česku se tato podmínka do finálního zadání nakonec nedostala. SWAN získal frekvence v pásmu 1800 MHz, které jsou vhodné pro pokrytí měst. Nedává ale ekonomický smysl na nich budovat celorepublikovou síť. Případný čtvrtý operátor v Česku přitom může vydražit podobné kmitočty v pásmu 3,5 GHz.

V praxi to znamená, že konkurent nabídne své služby ve městech, ale aby fungoval i mimo města, musí využít síť konkurentů. Podmínky aukce – jak před sedmi lety na Slovensku, tak nyní v Česku – proto zavazují stávající operátory, kteří se do dražby zapojí, aby umožnili vstup do svých sítí novému hráči. Jde o tzv. národní roaming. Jenže zkušenost ze Slovenska ukazuje, že spoléhat se na národní roaming může být ošemetné.

„Počítali jsme s tím, že je to automatická záležitost, že začneme fungovat na národním roamingu a začneme budovat síť,“ nastiňuje Juraj Ondriš. „Trvalo nám ale strašně dlouho, než jsme si přes regulátora poskytnutí národního roamingu vynutili,“ dodává.

Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu | Foto a zdroj: Český telekomunikační úřad

SWAN měl na národní roaming právo až poté, co vlastní sítí pokryje pětinu obyvatelstva. Podmínku splnil – přesto velcí operátoři požadavek na přístup do svých sítí zpochybňovali. Třeba Orange tvrdil, že SWAN vůbec nevyužívá frekvence, které vydražil, a obrátil se na soud. Nakonec neúspěšně. Stávající operátoři tak vstup nového konkurenta na trh fakticky oddalovali. SWANu se to plnohodnotně podařilo až po necelých dvou letech od získání frekvencí. Do té doby služby poskytoval omezeně. „Pokud regulátor nechá prostor, aby stávající hráči nový projekt zbrzdili nebo zastavili, tak to udělají. Je to jejich legitimní právo a není nutné se tomu divit nebo je za to kritizovat. Chrání svoje investice a součástí toho je utopení případného čtvrtého hráče,“ upozorňuje Ondriš.

SWANu se nejdřív podařilo dohodnout se Slovak Telekomem, ale až po neshodách. od kdy a za jakou cenu má Telekom přístup do své sítě umožnit. Zasáhnout musel i slovenský Úřad pro regulaci elektronických komunikací, který na telekomunikační trh dohlíží. I předseda úřadu Vladimír Kešjar připouští, že dosáhnout dohody bylo složité. „Časově a průkazně je to velmi náročné. Vyžadujete podklady od operátorů. Nelze to udělat tak, že rozhodnutí úřadu přijde za tři týdny. Je to zatěžující pro úřad i pro toho, kdo má roaming poskytnout. Časově to je tak na rok nebo na dva,“ vysvětluje.

Ze sítě Telekomu ale SWAN nakonec odešel a v současnosti využívá 3G sítě operátora Orange. S tím se dohodl bez zásahu regulátora. Týká se oblastí, kde SWAN nemá vlastní síť – tedy hlavně venkova. Zpočátku ale existovaly v síti konkurenta datové limity. „V síti konkurenta se dal využít jen velmi malý nebo žádný objem dat,“ popisuje Filip Maxa ze serveru Živě.sk. „Tuto hlavní bariéru se ale 4ka snažila odstranit a v minulých měsících nabídku zrovnoprávnila. Balíčky, které obsahují nějaký objem dat, lze využívat ve vlastní síti nebo v síti Orange,“ dodává Maxa. V současnosti má 4ka zhruba 450 tisíc zákazníků. Operátor tvrdí, že jeho služby jsou dostupné pro 95 procent Slováků. Vlastní LTE sítí ale pokrývá 75 procent slovenské populace

Nenáročné Česko

Nové podmínky české aukce týkající se národního roamingu jsou ještě mírnější než ty slovenské. Možnému nováčkovi bude stačit, když vlastní sítí pokryje deset procent obyvatelstva. Do čtyř let od získání kmitočtů pak musí vybudovat síť alespoň pro pětinu obyvatelstva. Původně právě pětinové pokrytí mělo být podmínkou pro národní roaming a zadání aukce nováčka dále zavazovalo k investicím do celoplošné sítě, kterou měl vybudovat do 11 let.

Podle exšéfa ČTÚ Jaromíra Nováka taková aukce směřovala k tomu, aby na český trh vstoupil silný čtvrtý operátor, reálný konkurent stávající trojky. Pokud by měl podmínky vstupu volnější, jak navrhuje upravená dražba, nevytvořil by podle Nováka tlak na snížení cen. „Nebyl by tak silný, vždy by byl závislý na stávajících operátorech a nemohl by se víc odlišit cenou, kvalitou služeb nebo inovativností,“ upozorňuje Novák.

O2 výnosy meziroční změny

Zdroj: Výroční zprávy společnosti O2 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 Hlasové služby -14,95% -18,14% -6,75% -6,25% -5,07% -7,26% -6,65% SMS & MMS -26,72% -28,55% -10,99% -15,30% -15,56% -13,27% -12,78% Internet & Data* 20,95% 12,06% 9,49% 13,43% 13,70% 4,23% 15,00% Mobilní originace -10,95% -13,00% -2,82% -1,09% 0,64% -3,17% 2,00% * mimo SMS & MMS

Současná šéfka telekomunikačního úřadu Hana Továrková ale tvrdí, že původní podmínky byly zkrátka příliš tvrdé. Neobává se ani případných obstrukcí ze strany zavedených operátorů. „V případě, že někdo nebude dodržovat podmínky aukce, je možné s ním zahájit správní řízení, které může skončit odebráním přídělu bez náhrady peněz. Myslím si, že to je sankce dostatečně tvrdá.“

Továrková ovšem v nových podmínkách umožnila, aby si o národní roaming požádaly i společnosti, které před třemi lety vydražily kmitočty v pásmu 3,7 GHz. Podle šéfredaktora odborného serveru Lupa.cz Davida Slížka se dá očekávat, že kvůli této změně můžou aukci napadnout současní operátoři u soudu. „Kvůli tomu, že se zpětně mění podmínky aukce v pásmu 3,7 GHz,“ upozorňuje. Továrková rozšíření národního roamingu také na držitele frekvencí v pásmu 3,7 GHz zdůvodňuje tím, že ve skutečnosti jsou pásma 3,5 GHZ, které se teď bude dražit, a již rozdané pásmo 3,7 GHz pásmem jedním, které bylo jen z technických důvodů rozděleno.

Frekvence v pásmu 3,7 GHz vydražily před třemi lety společnosti Nordic Telecom a Poda. Továrková má přitom blízko právě k Podě. Spojníkem je sdružení Český telekomunikační klastr, ve kterém Továrková dřív působila a kterému předsedá statuární ředitel Pody Martin Šigut. Poda, která teď nabízí třeba pevný internet na Ostravsku, změnu podmínek vítá. „Věříme, že má větší šanci na úspěch, a může tedy pomoci změnit současný nevyhovující stav na mobilním trhu,“ uvedl mluvčí Pody Tomáš Fiala.

Když Továrková navíc nastoupila do vedení úřadu, Deník N upozornil na její střet zájmů. Podle listu totiž včas nevystoupila z orgánů několika firem. Ministerstvo spravedlnosti nejdřív řeklo, že jí hrozí přestupkové řízení. Následně ale otočilo a oznámilo, že šéfka ČTÚ ve střetu zájmů není.

Hřiště pro malé hráče

Pokud se bude situace vyvíjet jako na Slovensku, může dojít k tomu, že přijdou jeden či dva menší hráči, kteří vystaví městskou síť a neobejdou se bez národního roamingu. Že z dražby čtvrtý silný operátor nevzejde, nakonec připouští i sama Továrková. „Já dlouhodobě tvrdím, že tento trh je na čtvrtého velkého hráče příliš malý,“ říká. Lze podle ní spíš čekat, že se spojí společnost s telekomunikační infrastrukturou s menším operátorem. I to ale podle ní může vést ke snížení cen.

Představu, že by do Česka mohl vstoupit hráč ze zahraničí, který začne podnikat na zelené louce, ale vyvrací i Juraj Ondřiš ze SWANu. Spíš by to mohla být lokální společnost, která nabízí třeba pevný internet nebo funguje jako virtuální operátor. „Musíte mít subjekt, kterému projekt mobilního operátora přináší nějaké synergické efekty,“ domnívá se. „My bychom do toho nikdy nešli z důvodu, že by to byl zajímavý byznysplán, ale protože jsme měli příbuzné podnikání v prodeji fixních služeb.“

Ceny za 10 GB dat Česko - Slovensko

Zdroj: Šetření Evropské komise Mobile Broadband Prices in Europe 2017-2019 Země 2017 2018 2019* Cena EU průměr Cena EU průměr Cena EU průměr Česko 37,85 21,77 28,38 20,56 28,01 17,52 Slovensko 37,85 21,77 37,13 20,56 34,8 17,52 * Ceny jsou ze začátku roku 2019. Nejsou z nich zohledněny nové tarify, které operátoři během minulého roku zavedli

Důvodem jsou i vysoké investice právě do budování vlastní sítě, které se můžou vyšplhat na několik miliard korun. Třeba za budování vlastní městské sítě zaplatil SWAN okolo 100 milionů eur – v přepočtu zhruba dvě půl miliardy korun. Kvůli příliš vysokým nákladům se tak nechystá ani nakupovat celoplošné frekvence na dokrytí venkova.

Ani velcí operátoři přitom nemusí hýřit apetitem pro miliardové investice do nové sítě. Příjmy z tradičních služeb, jako je volání nebo posílání SMS zpráv, jim klesají a rostoucí výnosy z mobilních dat propad ještě nedorovnaly. A nováček by musel nastavit nízké ceny. „Pokud by ale musel investovat miliardy do infrastruktury, tak si nebude moct dovolit ceny snížit. Z tohoto důvodu by se pak neměla důvod měnit ani cenotvorba současných operátorů,“ upozorňuje akciový analytik společnosti Patria Finance Martin Cakl, který telekomunikace sleduje.

Kdo by se tak mohl nadcházející aukce přihlásit, zatím není zcela jasné. Zájem o aukci za původních podmínek veřejně neskrývala společnost Nordic Telecom. Nové parametry dražby ale komentovat nechce. „S novým návrhem podmínek aukce kmitočtů pro 5G sítě se musíme nejdříve podrobněji seznámit. V zákonné lhůtě se k nim také jistě vyjádříme,“ uvedl mluvčí Ján Bruno Tropp pro Radiožurnál. Vyjadřovat se nechtěla ani společnost Sazka, která teď nabízí služby jako virtuální operátor a připomínkovala první aukci. Účast ale nevylučuje ostravská Poda. „Předběžně říkáme, že ano, ale samozřejmě bude záležet na úplném znění podmínek aukce,“ tvrdí mluvčí Tomáš Fiala.

První přesnější náznak toho, kdo by se mohl do aukce přihlásit, tak půjde odhadnout z připomínek, které operátoři zašlou telekomunikačnímu úřadu ke konkrétnímu znění aukce. ČTÚ jej zveřejní v půlce března 2020.