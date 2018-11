S mobilem na nákupy. Chytré telefony usnadňují hledání zboží v obchodech

Vajíčka, káva a jako poslední adventní kalendář. Doma jsem si připravil nákupní seznam v mobilní aplikaci hypermarketu Globus. Když vcházím do obchodu v pražských Čakovicích, aplikace mi seznam přeřadí podle toho jak, zboží najdu v regálech. Adventní kalendář je najednou první, takže bude někde blízko mě.

„Zapnu si v aplikaci skenovat zboží a naskenuju si čárový kód EAN. Po naskenování se mi telefon rozvibruje. V případě, že mám zapnutý zvuk, tak pípne a zobrazí se mi, že zboží bylo přidáno do košíku Scan&Go,“ přibližuje pro Radiožurnál Adéla Justová, která měla vývoj aplikace na starosti.

A pak mohu jít ke speciální samoobslužné pokladně.

S podobnými aplikacemi experimentují i další velké řetězce. Společnost Tesco má aplikaci Scan&Shop, přes kterou si také můžete sami naskenovat zboží. A třeba společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, testuje navigaci po obchodě. Zatím ale jen v nizozemských prodejnách.

„Zákazník si zadá výrobek, který hledá, případně celý nákupní seznam a aplikace na základě tohoto vstupu ukáže cestu, kudy jít díky unikátním kódům u výrobků,“ popisuje mluvčí českého Aholdu Barbora Vanko. Řetězec se ale teprve rozhodne, jestli aplikaci nasadí do ostrého provozu také v Česku.

Boj s e-shopy

Díky mobilním telefonům přitom mohou obchodníci získat údaje o tom, jak lidé nakupují. Podle experta na maloobchod Tomáše Krásného se tak obchody snaží dohnat e-shopy.

„Internetoví obchodníci začali obchodovat úplně jinak. Znali svého zákazníka, věděli kdo to je a co nakupuje. Kamenní obchodníci, aby to přežili, hledají způsob, jak se dostat zpět do intimnějšího kontaktu se spotřebiteli. A mobilní telefony jsou v tuto chvíli jedním z těch možných nástrojů, jak toho dosáhnout,“ vysvětluje Krásný.

Ostatně Globus data z aplikace využije k tomu, aby každému nabídl zboží přímo na míru.

„Nepotřebujeme se dívat na adresu nebo celý nákupní seznam. Potřebujeme vidět, co ten člověk nakupoval v posledních třech měsících a na základě toho mu nabídnout, co si na seznam přidat. Nechceme se člověku dívat do soukromí víc, než musíme,“ podotýká vedoucí produktového oddělení Globusu Jiří Budínský.

Nakupování a kamery

Některé společnosti ale podle Krásného nezůstávají jen u mobilů. Zkoušejí také kamery. „Rozpoznají zákazníka – jeho věk, pohlaví, náladu. Jsou schopné ho identifikovat do té úrovně, že řeknou: Je to pan Novák, má u nás tuto nákupní historii, a proto my mu nabídneme toto zboží,“ přibližuje Krásný.

Anebo jde o kombinaci, tak funguje třeba několik futuristických prodejen e-shopu Amazon. Do obchodu vstoupíte díky aplikaci v telefonu a hned můžete začít nakupovat.

Snímá vás přitom kamera a sleduje, co si dáváte do košíku. Pak prostě odejdete a útrata se vám připíše na účet.

Prodejny ale zkouší také další technologické novinky. Jde třeba o elektronické cenovky, které se samy přepíší na novou cenu. V českých prodejnách se ale zatím uchytily hlavně samoobslužné pokladny.