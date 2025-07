Modernizace poškozeného vedení vyjde na 1,7 miliardy. Zahájena bude příští rok

Velkou část ČR v pátek na několik hodin postihl masivní výpadek elektrického proudu, který způsobil přetržený kabel. Hlavní mechanickou příčinou bylo podle ČEPS roztržení fázového vodiče, tedy kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami.

To vyřadilo z provozu právě páteřní linku V411. Další poruchy na tuzemské soustavě následovaly. Bez elektřiny se ocitl podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) asi milion odběratelů.

Podle ČEPS nepůjde jen o obyčejnou opravu nebo modernizaci stávající techniky na vedení, ale o výstavbu zcela nového zdvojeného vedení.

Projekt trvá už devět let

Projekt firma začala připravovat v roce 2016, a to včetně plného povolovacího procesu se všemi jeho fázemi, jako jsou například EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, územní plánování a další povolovací povinnosti.

„Tento proces běžně trvá deset až 12 let. ČEPS navíc těchto investičních akcí plánuje a realizuje celou řadu a musí je koordinovat tak, aby nedostupnost modernizovaných vedení neohrozila bezpečný a spolehlivý proces přenosové soustavy. Koordinace musí proběhnout rovněž s provozovateli přenosových soustav sousedních států,“ popsal státní podnik.

Práce by měly začít v květnu příštího roku. Trvat by měly zhruba rok. ČEPS by v příštích měsících měl vybrat zhotovitele projektu, podpis smlouvy s vybraným uchazečem pak chce podle Hrabala stihnout do konce letošního roku.

ČEPS dlouhodobě upozorňuje, že v příštích letech bude nutné do rozvoje a modernizace přenosové soustavy masivně investovat. V současnosti podnik investuje do posílení kapacity vedení a sítí kolem deseti miliard korun ročně.

Přesnou příčinu pátečních technických problémů nyní ČEPS zkoumá. Kromě provozovatele přenosové soustavy ČEPS a distributorů se do vyšetřování zapojí také další experti, například z Asociace provozovatelů přenosových soustav v Evropě (ENTSO-E) nebo odborníci na posouzení konkrétní techniky.

Poruchu na fázovém vodiči opravili energetici podle ČEPS v pátek večer.