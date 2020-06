Za dva měsíce jsme vymazali tři roky ekonomického života, varuje ekonom Hampl

Pomoc z nového unijního Fondu obnovy není to nejpodstatnější v boji s dopady koronavirové krize, upozorňuje ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. To základní budeme muset udělat doma (a bude se to týkat našeho myšlení), dodává v Interview Plus. Praha 17:01 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plán Evropské komise může být realizovaný pouze v případě, že ho podpoří všech 27 zemí Unie. | Foto: Tomáš Krist / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Podle plánu Evropské komise má Česku ze záchranného balíčku v rozsahu 750 miliard eur připadnout 20 miliard eur. „Mnohem podstatnější než úvahy o záchranách, já tomu říkám metazáchrany, je, jak se bude ekonomika otevírat. Taky jaká očekávání budou mít spotřebitelé, domácnosti, podniky apod.,“ tvrdí Mojmír Hampl.

„Jak moc budou věřit budoucnosti, jak moc budeme připraveni na případnou druhou vlnu. Nebo jak se budeme schopni vrátit do stavu, kdy si mezi sebou důvěřujeme. Že nemyslíme na to, že každý, koho potkáme, je někdo, kdo nám ublíží. Což je obrovská změna,... dokonce existenciální změna,“ naznačuje.

„Samozřejmě, že v ekonomice se to už významně projevuje. Na číslech to ale uvidíme se zpožděním,“ dodává.

Nevíme, co premiér doopravdy říká

Hampl dál vysvětluje, že k veřejným financím existuje kaskáda vztahů. „Když je máte na úrovni obce, chováte se k nim téměř jako k vlastním. Také obce hospodaří dlouhodobě líp než centrální vláda. Na krajské úrovni je to už horší, na celostátní ještě horší a vůbec nejhorší na panevropské. To jsou peníze, ke kterým se všichni chovají jako černí pasažéři: ať co nejmíň přispívám a pokud možno beru co nejvíc. To není české specifikum, je to definice vztahu k penězům, které jsou strašně daleko, přestože jsou z našich daní,“ popisuje.

„Evropská komise je nucena něco tvořit. Je evidentní, že poptávka hlavně v jižních zemích je po nějakém společném financování. To je politická realita,“ dodává.

Plán Evropské komise může být realizovaný pouze v případě, že ho podpoří všech 27 zemí Unie. Český premiér je ale proti. Podle Andreje Babiše (ANO) je nastavení podmínek pomoci nespravedlivé.

„Jaká je konečná pozice Česka, nevím. Nevím, co říká premiér na jednáních. Řada evropských politiků totiž pak tvrdí něco jiného doma pro své publikum, a něco jiného na jednáních,“ upozorňuje Hampl.

Kolik nás to bude stát?

Situace ve společnosti se prý proti tomu, co jsme zažívali ještě před pár týdny, změnila. „Začínáme dělit na nějaké dvě poloviny. Na ty, kteří říkají: už to konečně ukončeme, sundejme roušky, proč jsme to vlastně celé dělali, už ať je to zpátky… Druhá část, která je opatrnější a obezřetnější, zase říká: nepřežeňme to, virus tady pořád je.“

Kolik nás vlastně budou stát koronavirové restrikce? „Když jsem viděl číslo HDP za první čtvrtletí, tak už tam byl vykázaný pokles, a to do nich restrikce zasáhly jen ve dvou týdnech. Myslím, že číslo za druhé čtvrtletí bude velice nepěkné... Vypadá to, že za dva měsíce jsme vymazali tři roky ekonomického života. Tu míru bohatství, kterou jsme tady zvětšili za (poslední) tři roky, jsme byli schopni destruovat během dvou měsíců,“ přibližuje.

Kabinet zrovna nepomáhá

Vláda se podle něj nesnaží ekonomice nějak moc pomáhat. „V KoroNERVu jsme hned na začátku mluvili o první a druhé fázi pomoci. V první šlo o to udržet likviditu, schopnost platit. A rovnou mohu říct, že jsme ji promrhali. Volně jsme se přesunuli do druhé fáze.

Členka KoroNERVu Helena Horská spočítala, že jsme k 20. květnu ekonomice pomohli ne 18 či 20 % HDP, jak se chvástala vláda, ale půl procentem. V zásadě (se dá říct), že v prvních několika týdnech Česko víc pomáhalo ekonomicky Číně nákupem zdravotnického materiálu než samotné české ekonomice, a to je frustrující,“ konstatuje.

Většina ekonomických subjektů si podle Hampla uvědomuje, že si budou muset pomoct sami. „Že vláda řekla: my vás v tom necháme. A necháme v tom vykoupat zejména střední třídu. Ona samozřejmě nějaké zdroje a rezervy má, tak z nich čerpá. V okamžiku, kdy je mít nebude, uvidíme to v datech o nezaměstnanosti, o spotřebě, o HDP apod.,“ upozorňuje ekonom a bývalý viceguvernér národní banky.