Z negativního na stabilní. Moody's zlepšila výhled Česka díky plynu, konsolidaci a důchodové reformě

Americká ratingová agentura Moody's Investors Service zlepšila výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. To znamená, že se zhoršením ratingu v dohledné době nepočítá. Zdůvodnila to zejména výrazným snížením rizika v souvislosti s dodávkami plynu z Ruska. Hlavní úvěrový rating agentura ponechala na stupni Aa3. Uvedla to v páteční tiskové zprávě.

New York/Frankfurt/Praha 9:36 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít