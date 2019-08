Ministerstvo pro místní rozvoj získá navíc 200 milionů. Peníze dá na MotoGP i na boj s kůrovcem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dostane na příští rok o zhruba 200 milionů korun více než původně přislíbených 4,6 miliardy Kč. Většina půjde na opravu místních komunikací po těžbě dřeva kvůli napadení kůrovcem. Zajištěna je také dotace na pořádání MotoGP v Brně. Na setkání s novináři to po úterním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO). Praha/Brno 16:43 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Grand Prix by podle poslankyně a jihomoravské radní Taťány Malé (ANO) mělo jít příští rok stejně jako letos 55 milionů korun.

„Jsem velmi spokojená, jednání bylo konstruktivní a rychlé. Podařilo se navíc dojednat necelých 200 milionů korun. Tyto peníze jdou zejména na program Boj proti kůrovci. Obce mají obrovské problémy s tím, že jim těžká technika při těžbě dřeva jezdí po místních komunikacích. Ty je potřeba opravit,“ uvedla Dostálová. Na tento nový dotační program podle ní půjde 140 milionů korun.

Peníze pro MotoGP

Před jednáním řekla, že by chtěla pro svůj úřad vyjednat 300 až 350 milionů. „Ale konečný výsledek rozhodně není žádná neshoda. Už dříve se konala jednání na úrovních náměstků. Úplně původně byl náš rozpočet o 300 milionů nižší než 4,6 miliardy. Takže máme pokryté všechny potřeby. Jsem moc ráda, že se podařilo vyjednat i naplnění usnesení vlády na podporu významných akcí, jako je například MotoGP v Brně,“ doplnila ministryně.

Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) řekl, že o výši podpory pro Grand Prix se bude ještě jednat. „Rozhodně bychom chtěli minimálně to, co jsme měli od státu letos, což bylo 55 milionů. Lepší by ale byla podpora kolem 70 milionů, protože se letos zvedne i zalistovací poplatek,“ uvedl Šimek.

Letos byl zalistovací poplatek na zisk licence kolem 110 milionů, příští rok bude kolem 120 milionů. Na Grand Prix dává krom státu peníze i kraj a město, na nákladech se letos podílel i vlastník okruhu Automotodrom Brno a další peníze vynášejí vstupenky.

Podle Malé, která má jako radní Jihomoravského kraje na starosti jednání s vládou, je ale vyjednaná podpora na příští rok 55 milionů korun. Podobně se o částce vyjádřila i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která by však také uvítala vyšší částku s ohledem na vyšší zalistovací poplatek.

Jak Dostálová dále sdělila, MMR má zajištěny také peníze na provoz monitorovacího systému, národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek nebo digitalizaci stavebního řízení.

CzechTourism přijde o miliony

O agentuře CzechTourism jednaly obě ministryně podle Dostálové pouze krátce. „Chystáme její sloučení s agenturami CzechTrade a CzechInvest. Až se to sloučení podaří, tak potom se můžeme o dalším rozpočtu pobavit. Pokud by to bylo potřeba řešit, bude to v příštím roce. Ale počítám, že se ty agentury sloučí,“ dodala Dostálová.

Rozpočet pro CzechTourism by se měl v příštím roce snížit. Dlouhodobě se pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů Kč. Vláda dále plánuje, že v letech 2021 a 2022 sníží příspěvek pro CzechTourism o 100 milionů ročně. Někteří odborníci to považují za téměř likvidační.

Výdaje ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by v roce 2020 měly proti letošnímu roku vzrůst o 121 procent na 25,6 miliardy korun. Přes 80 procent ovšem tvoří evropské dotace. Bez nich by se měl rozpočet meziročně snížit o čtyři procenta na 4,8 miliardy, včetně přislíbených 200 milionů navíc.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá u všech ministerstev se snížením počtu pracovních míst o deset procent. U MMR by to znamenalo 48 míst a úsporu asi 16,1 milionu korun. Nemusí to ale znamenat propouštění lidí, většinou jde o neobsazená místa.

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun a se stejným schodkem počítá i v letech 2021 a 2022. Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo MF na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 jsou vyšší o 92,8 miliardy Kč.

Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například takzvané norské fondy. Ty by příští rok měly činit 108,7 miliardy korun.