Musíme vyřešit stárnutí populace. Je to důležitější než důchodová reforma, míní sociolog Prokop

Senát ve středu projedná školský zákon, který se týká financování nepedagogických pracovníků. NERV předkládá vládě materiály o budoucnosti financování zdravotní péče a taky o regionálním rozvoji. V pravidelném pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení materiály rozebírá Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research a člen Národní ekonomické rady vlády. Život k nezaplacení Praha 17:00 2. července 2025

Včera jste předložili vládě ty dva materiály jako NERV. Jaké to bylo?

Takové stručné, dejme tomu. Pro tuto vládu je to pravděpodobně pozdě, ale na druhou stranu jsou to materiály, které upozorňují na dva zásadní problémy. Udržitelnost zdravotnictví, která opravdu do deseti let bude hodně diskutabilní a regionální rozvoj, který brzdí celý růst ČR.

Myslím si, že z těch materiálů se dá vycházet na dekádu dopředu. Takže i proto jsme je s Pavlem Hroboněm chtěli dokončit a vydat.

Tato vláda se ještě může inspirovat, ale potom je to i pro další klidně dvě vlády. Pavel Hroboň vedl ten materiál zdravotnictví a já jsem vedl materiál těch regionů.

Zastavme se u toho zdravotnictví. Byla to tematická skupina Národní ekonomické rady vlády pro zdravotnictví, která představila členům kabinetu možnosti dlouhodobého vývoje a budoucího přístupu ke zdravotnictví v Česku. Jedním z parametrů, který se musí brát opravdu vážně, je stárnutí obyvatelstva. Jak by na něj měl ten systém reagovat?

Stárnutí obyvatelstva může podle OECD a jiných zahraničních organizací v ČR navýšit náklady zdravotnictví o dvě procenta HDP do roku 2060.

To je v dnešních cenách 160 miliard. Jenom to stárnutí zvětšuje samozřejmě počet pacientů, protože velká většina zdravotnictví míří na lidi nad 65 let. To bude velký nápor.

Možná je to i složitější a důležitější vyřešit než ta důchodová reforma. Musíme se připravit na to, že to bude velký nápor na zdravotnictví a ušetřit v něm jinde. Například lepší prevencí a dalšími věcmi, o kterých mluvíme. A bude to nápor nejenom na zdravotnictví, ale i na ty související služby.

V čem konkrétně?

Jedna věc, na kterou tam upozorňujeme je, že dneska máme jedny z nejdelších hospitalizací v nemocnicích v Evropě. Je to dáno mimo jiné tím, že nám chybí ty návazné služby, a to hlavně pro seniory. Lidi tam leží, protože nemají kam jít. To je tedy hodně smutné z hlediska jejich kvality života.

Za druhé je to prostě hodně drahé. To lůžko v nemocnici je výrazně dražší, než kdyby mohl být člověk doma a někdo by za ním chodil, nebo kdyby měl nějakou návaznou pobytovou službu a podobně. Tlak na existenci těchto služeb bude narůstat, protože jinak tyto tzv. sociální hospitalizace to zdravotnictví zahltí.