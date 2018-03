VIDEO: Čínské firmy investují tam, kde budou vydělávat. Česko pro ně není atraktivní, míní sinoložka

Pokud je šéf čínské investiční skupiny CEFC Jie Ťien-ming vyšetřován čínským státem, tak by nemělo být problém zjistit přes velvyslanectví, co se s ním děje. Alespoň to říká sinoložka Olga Lomová, podle které cesta Zemanových emisarů do Číny leží mimo regulérní kanály, kterými se vedou diplomatická jednání.

