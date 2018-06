Co dál s mýtem? Vláda dostane návrhy příští týden, tvrdí ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy zatím stále hledá cesty, jak vyřešit zrušení miliardového tendru na nového výběrčího mýta. „Předpokládáme, že návrh bude vládě předložen nejpozději v týdnu počínajícím 11. červnem. Stále analyzujeme možnosti dalšího postupu,“ uvádí pro Radiožurnál mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Praha 7:14 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo dopravy zatím stále hledá cesty, jak vyřešit zrušení miliardového tendru na nového výběrčího mýta. | Foto: Milan Kopecký

Zakázku na dalších deset let provozu mýtného systému vyhrálo v dubnu sdružení firem Czech Toll ze skupiny PPF a slovenského Skytoll s cenou 10,8 miliardy korun. To by mělo vybudovat zcela nový, satelitní systém. Antimonopolní úřad ale vyhověl stížnostem současného provozovatele, firmy Kapsch, a soutěž na začátku května zrušil.

Ministerstvo dopravy proti tomu podalo k předsedovi úřadu stížnost. Nové rozhodnutí se ale čeká nejdříve během prázdnin.

Nová smlouva

„Ostře riziková situace začne na začátku listopadu,“ upozorňuje náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Do té doby totiž musí mít nový provozovatel smlouvu, aby měl alespoň 14 měsíců času na to systém postavit a uvést do provozu. Současná smlouva s Kapschem končí s posledním dnem roku 2019.

Pokud bude antimonopolní úřad trvat na svém a potvrdí zrušení soutěže, stát bude mít na nové zadání a výběr uchazeče maximálně tři měsíce. Ze studie poradenské firmy Deloitte, kterou si nechalo ministerstvo dopravy zpracovat už letos v březnu, přitom vyplývá, že nová veřejná soutěž by znamenala posunutí zprovoznění mýta o další dva roky. A to by se ještě muselo upustit od rozšíření mýta i na další úseky silnic. „Ano, budeme z této studie vycházet,“ uvedl mluvčí ministerstva Stadler.

‚Odpor ke změně‘

Kratší variantou, jak vyřešit mýto po roce 2019, by ještě bylo zadat zakázku někomu z uchazečů přímo, tedy bez další soutěže. Stát by to mohl zdůvodnit technickými problémy a časovou tísní.

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) nicméně odmítl jako možnou variantu, že by prodloužil smlouvu opět Kapschi. V úvahu by tak připadal vítěz zrušeného tendru Czech Toll se Skytollem. Jednotlivé varianty ale Ťok nechce komentovat. Zvažuje dokonce, že materiál pro vládu dá v režimu důvěrný, tedy neveřejný.

Ministr s výtkami proti soutěži nesouhlasí a je prý překvapen širokým „odporem ke změně“. „Je úplně normální, že současný provozovatel bude dělat všechno proto, aby tady jeho systém fungoval dál. Zaskočilo mě ale, jak velký odpor ke změně přišel z ostatních politických stran, ale i profesních organizací jako je Hospodářská komora, Svaz průmyslu, ale i odbory. Lobbing stávajícího provozovatele je velmi účinný,“ myslí si Ťok.

Právě na základě stížností firmy Kapsch antimonopolní úřad rozhodl, že v soutěži byly chyby. Jednou z nich bylo údajně nejasně stanovené rozšíření mýta na dalších 900 kilometrů silnic 1. třídy.

Poplatky na ‚jedničkách‘

Profesní organizace, ale i hejtmani a starostové, však vyčítali soutěži rozšíření mýta na tzv. „jedničkách“ jako takové. Nyní platí kamiony mýto jen na dálnicích a zhruba 200 kilometrech jedniček. Stát chce ale zpoplatnit víc silnic proto, aby získal do rozpočtu další miliardy a údajně také zamezil objíždění dálničního mýta právě po nezpoplatněných silnicích 1. třídy.

Jenže profesní svazy to berou jen jako další daň, protože v Česku na některých tranzitních tazích dálnice nevede. A starostové se zase děsí, že dopravci, kteří chtějí ušetřit, se přesunou z dalších placených „jedniček“ rovnou do měst a vesnic na silnice 2 a 3. třídy.

„My se toho velmi bojíme. Myslíme si, že to nebude mít pro státní rozpočet velký efekt, ale budou to další náklady firem a zatížení komunikací ve správě měst a obcí,“ zdůraznil prezident Svazu měst a obcí František Lukl.

Kapsch: Nelobbovali jsme

Šéf Kapsche Karel Feix ke slovům Ťoka říká, že firma prý nelobbovala, ale vysvětlovala. „My jsme všude jen vysvětlovali důvody, proč si myslíme, že ten tendr tak jak je koncipován není férový ani výhodný. A doufám, že nevěříte, že jsme tak silná firma, že bychom dokázali zlobbovat všechny ty asociace a společnosti. Myslím si, že prostě zvítězil rozumný názor na to, že koncept zpoplatnění silnic 1. třídy v takovémto rozsahu nemá smysl. Ani ekonomický ani společenský,“ upozornil Feix.

Rozšíření mýta o 900 kilometrů silnic první třídy podle firmy Kapsch mimo jiné také zvýhodnilo satelitní systém oproti současným mýtným bránám s mikrovlnným systémem. Stavět další brány na všech sjezdech ze silnic první třídy se totiž v tak velkém rozsahu nevyplatí. Satelit proto nabídl do soutěže i sám Kapsch, ale i všichni další uchazeči. Soutěž přitom měla být technologicky neutrální, tedy otevřená jak pro nabídku satelitu, tak i mikrovlny.

Podle ministra Ťoka je každopádně rozhodující, že vítězná nabídka znamená pro stát úsporu, a to o více než 12 miliard korun za deset let. Kapsch totiž inkasoval za výběr mýta, které vyhrál v roce 2006, doposud od státu 19 miliard plus další 4 miliardy dostal za vybudování celého systému.

Sdružení Czech Toll a Skytoll ale nabídlo na další desetiletí cenu jen 10,8 miliardy. Kapsch proti tomu však protestuje. „Srovnávat aktuální nabídkovou cenu v tendru 2018 s náklady vzešlými z tendru 2006 je velmi nekorektní. Za dlouhé časové období se snížily ceny technologií, komponent, externích vstupů, energií, cena peněz i řada dalších nákladů. Je to podobné jako srovnávat třeba ceny LCD televizorů před 10 lety a nyní, a následně oslavovat prodejce, který je nyní nabízí levněji,“ sdělil mluvčí firmy David Šimoník.