Mýto budou na dálnicích vybírat slovenský SkyToll a Kellnerův CzechToll. Kapsch neuspěl

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 je konsorcium firem CzechToll a SkyToll. S cenou 10,75 miliardy korun má deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích první třídy. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy na základě doporučení komise. Smlouvu s dodavatelem by stát mohl uzavřít na podzim. Na tiskové konferenci po zasedání vlády ve středu to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Praha 11:01 11. 4. 2018 (Aktualizováno: 11:35 11. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy v demisi Dan Ťok | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V současnosti běží lhůta na podání námitek ostatních účastníků zadávacího řízení, rozhodovat o možnosti podepsat s vítězem smlouvu bude ještě také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Antimonopolní úřad zakázal podepsat smlouvu s vítězem na mýtný systém. Tak daleko ještě nejsme, reaguje Ťok Číst článek

„Na základě doporučení hodnotící komise ministerstvo dopravy vybralo konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Vybíralo i na základě závěrů projektového manažera, který posoudil předběžnou nabídku a doporučil ji jako nejvýhodnější, bezchybnou a schopnou mýtný systém provozovat. CzechToll a SkyToll zároveň doložily všechny informace a doklady před uzavřením smlouvy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona tedy nic nebránilo tomu určit vítěze tendru,“ objasnil Ťok, proč ministerstvo zvolil konsorcium firem.

Smlouvě brání vyšetřování ÚOHS

O vítězi ve středu Ťok informoval členy Babišova kabinetu. Tendru se účastnil ještě dosavadní provozovatel mýtného systému Kapsch, maďarský National Toll Payment Services a německá T-Systems.

Ťok si je jistý, že tendr na mýtné byl vypsán dobře. „Teď určitě budeme čelit protestům a napadání. Já doufám, že se nám podaří to udržet. Věřím tomu, že to dotáhneme do konce,“ uvedl na tiskové konferenci po schůzi vlády. Dodal, že v Evropě podobný tendr za velmi dlouhou dobu nebyl.

Ťok: Stavba dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří začne v polovině května Číst článek

„Dneškem ovšem výběrové řízení na provozovatele systému elektronického mýta ještě nekončí. Informoval jsem vládu, že ÚOHS přezkoumává celý tendr a zatím nesmíme uzavřít smlouvu s vítězem. Zároveň lze očekávat, že neúspěšní uchazeči podají proti výběru nejvýhodnější nabídky námitky. Pokud nebude zadávací řízení zrušeno, očekáváme na podzim podepsání smlouvy tak, aby měl nový provozovatel 14 měsíců na přípravu a následné převzetí systému elektronického mýta,“ řekl ve středu Ťok.

Satelity místo mikrovlnných bran

Slovenský SkyToll spravuje mýto na Slovensku, česká společnost CzechToll patří do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Podle informací serveru Lidovky.cz konsorcium nabízí satelitní technologii, která tak pravděpodobně nahradí nynější mikrovlnné brány.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 loni v červnu v parametrech požadovaných vládou. Předběžné nabídky čtyř kvalifikovaných uchazečů ukázaly podle ministerstva, že zadávací podmínky byly stanoveny srozumitelně a umožňovaly uchazečům podání nabídek.

Novým provozovatelem mýtného systému má být od roku 2020 CzechToll a Skytoll. S cenou 10,75 miliard korun mají deset let vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a silnicích I. třídy. Nyní poběží lhůty na odvolání ostatních účastníků. pic.twitter.com/kT9ft9st4A — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) 11. dubna 2018

Smlouvu s novým provozovatelem chce ministerstvo dopravy uzavřít do podzimu letošního roku. Dodavatel pak bude mít 14 měsíců na převzetí, testování a spuštění systému elektronického mýta od ledna 2020. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích první třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.