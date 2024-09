Mýtné pro nákladní auta se v Česku od ledna zvýší. Pro autobusy se ceny nezmění

Od ledna příštího roku se zvýší mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny, oproti současným sazbám by navýšení mělo být do pěti procent. Zvedne se ta část mýtného, kterou dopravci platí za vypouštění emisí oxidu uhličitého (CO₂). Sazby pro autobusy se nezmění. Vyplývá to z nařízení, které ve středu schválila vláda. Praha 10:50 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo dopravy předpokládá, že navýšení mýtného by mělo do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přinést o 800 milionů korun více (ilustrační foto) | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka napsal, že cílem je navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury a také motivovat dopravce k používání vozů s nižšími emisemi CO₂.

„Cílem sledovaným předkladatelem návrhu nařízení vlády je zvýšení výnosů z výběru mýtného, které jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto finanční prostředky pak bude možné využít typicky na výstavbu, opravy, údržbu nebo správu dálnic a silnic,“ uvedl Jemelka.

„Cílem návrhu nařízení vlády je též motivovat dopravce a provozovatele vozidel k užívání zpoplatněných pozemních komunikací vozidly s nižšími emisemi CO₂,“ dodal mluvčí ministerstva dopravy.

Podle schváleného nařízení se zvýší takzvaná čtvrtá složka mýtného, což je poplatek za náklady spojené s emisemi CO₂. Beze změny zůstanou sazby pro vozidla označovaná kategorií M2 a M3, tedy autobusy. Ministerstvo rovněž ponechá na současné výši poplatky pro elektromobily a vozidla používající jako palivo vodík.

Ministerstvo dopravy očekává, že navýšení mýtného by mělo do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přinést o 800 milionů korun více. Letos stát předpokládá, že na elektronickém mýtném vybere 16,43 miliardy korun. Od ledna do srpna zatím stát vybral na mýtném 11,36 miliardy korun, což je meziročně o 14,8 procenta více.

Vláda se ve středu zabývala také výběrem mýtného po roce 2029, kdy končí stávající smlouvy s provozovateli. Úřad vlády po jednání kabinetu uvedl, že ministerstvo dopravy po tomto datu neplánuje měnit nynější systém, ani rozšiřovat okruh zpoplatněných vozidel, například o motocykly.