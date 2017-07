Mzda brigádníků se za poslední dva roky zvýšila, je také více práce, tvrdí ředitel personální agentury

Prázdniny nejsou pro studenty středních a vysokých škol jen odpočinek od učení. Často si taky přivydělávají na brigádách. Na jaké peníze si přijdou a jaké doklady nebo potvrzení musí přinést s sebou? Radiožurnál se ptal v jedné z pražských personálních agentur. Praha 8:40 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydělat si na auto nebo třeba na školné - i takové důvody motivují studenty k tomu, aby obětovali pár dní ze svého letního volna a našli si brigádu. | Foto: Andrew Robles | Zdroj: Fotobanka Unsplash

I v letních dnech je na pobočce pražské personální agentury asi třicet mladých lidí. Bývají to převážně studenti středních a vysokých škol, kteří si přes léto chtějí přivydělat nějaké peníze.

Někteří brigádníci do agentury chodí i pro výplatu. Mají sice různé zaměstnavatele, ale peníze jim vyplácí agentura. Ta nabízí desítky brigád denně.

„Brigádník by si při první návštěvě měl přinést potvrzení o studiu kvůli slevě na dani, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství a zdravotní prohlídku osvědčující zdravotní způsobilost,“ říká Radiožurnálu ředitel personální agentury Jan Zábranský. Někteří zaměstnavatelé požadují po brigádnících i čistý výpis z rejstříku trestů.

„Každoročně je největší poptávka po práci v administrativě. Největší nabídka pak z oblasti služeb, to znamená obchody, sklady a podobně,“ upřesňuje Radiožurnálu Zábranský.

Z 80 korun za hodinu na 120 korun

Během školního roku nemají studenti příliš času na brigády, a tak je shánějí o letních prázdninách. „Dělám administrativní brigádu, zadávám data do počítače,“ říká Radiožurnálu student informatiky Marcel.

V posledních dvou až třech letech mzdy brigádníků rostou, tvrdí to ředitel personální agentury: „Společnosti potřebují nárazově větší množství brigádníků. Pokud to vezmu v horizontu dvou let, tak pozice, za které se platilo 80 korun za hodinu hrubého, tak dnes se platí 120 až 125 korun hrubého.“

Kromě personálních agentur mohou zájemci o brigádu hledat místa i na řadě internetových portálů.