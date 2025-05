Mzdy u nás rostou, ale jen v pěti kategoriích. Všude jinde je propad, vysvětluje ekonomka Švihlíková

Mezinárodní měnový fond zhoršil odhad růstu světové i tuzemské ekonomiky. „Dalo se očekávat. Vzhledem k velkým nejistotám a obchodní politice americké administrativy,“ říká v pořadu Jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. K tomu, abychom predikce zvrátili, potřebujeme podle ní preferovat domácí zboží a silnou kupní sílu, tj. růst mezd. Jak to vidí... Praha 12:50 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Ilona Švihlíková | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Mezinárodní měnový fond zhoršil Česku výhled růstu na letošní rok na 1,6 procenta. Ještě loni na podzim ale počítal s růstem 2,4 procenta. „Růst nad dvě procenta byl velmi optimistický. Za současného ekonomického modelu ho považuji za velmi nepravděpodobný,“ konstatuje Švihlíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: ekonomka Ilona Švihlíková. Moderuje Zita Senková

„Firmy odkládají investice, protože neví, co se děje a jak se změní politika. Domácnosti, které si to mohou dovolit, vytváří opatrnostní úspory, aby měly větší rezervu. A to není nic, co by mohlo prospívat ekonomickému růstu.“

Výhled pro tuzemskou ekonomiku zhoršila i Evropská banka. Její analýza zase reaguje na zhoršení hospodářské situace v Německu a vzájemné provázání těchto dvou systémů.

Evropská komise zhoršila letošní výhled růstu české ekonomiky. Inflace má ale podle prognózy zvolnit Číst článek

Stavu české ekonomiky neprospívá ani homogenita domácího průmyslu. Jen omezený počet firem se tu zaměřuje na export. Ten se navíc týká pouze několika zemí a typů výrobků (zejména aut a komponentů). Co by české ekonomice naopak prospělo, je oživení domácí spotřeby.

„Domácí spotřeba je důležitý segment. Ale na to, aby se skutečně rozjela, potřebujete preferenci domácího zboží. A tím pádem ho vyrábět. A také potřebujete pořádnou kupní sílu. To znamená masivní nárůsty mezd,“ uzavírá Švihlíková.

„Když se podíváte na vývoj mezd, tak v průměru už nejsme v červených číslech, ale reálně rostou asi u pěti mzdových kategorií, kdežto u všech ostatních je propad.“