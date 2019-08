Na dopravní stavby půjde příští rok 87 miliard, slíbil Kremlík. Dostavby dálnic se mají rozjet do pěti let

Stát v příštím roce vynaloží na dopravní stavby 87 miliard korun, o pět miliard více, než původně plánoval. Do pěti let má zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Nyní je rozestavěno 140 kilometrů nových dálnic. Ministr Vladimír Kremlík za ANO to v pátek uvedl na bilanční tiskové konferenci, kde hodnotil svých sto dnů v čele resortu.

Praha 14:43 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít