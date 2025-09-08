Na konci srpna bylo v Česku 333 624 nezaměstnaných. Jedná se o nejvyšší počet od března 2017
Nezaměstnanost v srpnu vzrostla na 4,5 procenta z červencových 4,4 procenta. Podle Úřadu práce (ÚP ČR) je to běžný vývoj, firmy v létě méně nabírají. Bez práce bylo na konci prázdnin 333 624 lidí, meziměsíčně zhruba o 4000 více. Firmy nabízely 95 117 volných míst, což byl proti červenci nepatrný pokles. Údaje zveřejnil ÚP ČR v pondělí. Loni v srpnu byla nezaměstnanost nižší o 0,7 procentního bodu.
„Srpnový nárůst nezaměstnanosti na 4,5 procenta je mírný a odpovídá běžnému vývoji v letním období, kdy dochází k útlumu náboru nových zaměstnanců,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
„Po prázdninách očekáváme nastartování náborů ve firmách a nástupy do zaměstnání, například ve školství,“ uvedl zastupující ředitel Úřadu práce ČR Matěj Novák.
Nejvyšší nezaměstnanost byla v srpnu v Ústeckém kraji, a to 6,7 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s mírou nezaměstnanosti 6,3 procenta.
Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, kde práci hledalo 3,5 procenta obyvatel. Ve srovnání s červencem klesla nezaměstnanost pouze v Karlovarském kraji.
Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 9,5 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl na Rychnovsku, kde práci hledalo 2,6 procenta lidí.
Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru přibližně 3,5 uchazeče o zaměstnání. Nejhorší situace je na Karvinsku, kde je na jedno místo v průměru 23,1 uchazeče, na Sokolovsku to pak je 18 uchazečů, na Děčínsku 14 a na Hodonínsku 13.
Nejvíce volných míst nabízejí opakovaně zaměstnavatelé v Praze, v srpnu jich bylo 23 084. Následují střední Čechy s více než 14 800 volnými pozicemi.
Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, dělníky pro výstavbu budov, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, montážní dělníky nebo o uklízeče.
Dosažitelní uchazeči
„Data volných míst úřadu práce na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných nevypovídají komplexně o celém trhu práce, mnoho pozic se inzeruje a obsazuje na pracovním trhu prostřednictvím dalších platforem,“ upozornil ÚP ČR.
Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.
Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v srpnu 312 748.