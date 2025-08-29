Na národních dotacích se loni vyplatilo až 83 miliard. Výdajům vévodí obnovitelné zdroje, druhá je doprava
V Česku se loni formou národních dotací, které rozděluje centrální vláda nebo putují k podnikatelům či neziskovým organizacím, vyplatilo 75 až 83 miliard korun. Vyplývá to z nové studie Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Škrty v národních dotacích jsou před volbami častým receptem politiků, jak ozdravit schodkové veřejné finance. Co všechno vlastně národní dotace jsou, podle závěrů centra však často zůstává poněkud v mlze.
„Přesná částka záleží na způsobu náhledu,“ konstatuje v dokumentu výzkumník Daniel Bárta.
Celkově se v roce 2024 podle studie totiž na dotacích formálně vyplatilo 406 miliard korun. Jenže většina toho šla do školství. „Vzhledem ke konečnému příjemci ani povaze transferu nelze hovořit o dotaci,“ uvádí analýza, proč většinu z této sumy „dotací“ vyškrtla.
Jde totiž například o převod prostředků ze státního rozpočtu obcím a krajům na financování základních a středních škol (platy pedagogů) nebo převod prostředků státnímu fondu dopravní infrastruktury (výstavba silnic a železnic).
Pokud se vezmou v úvahu jen transfery podnikatelům a neziskovým osobám, pak jim bylo loni vyplaceno z národních zdrojů státního rozpočtu celkem 82,1 miliardy korun. Pokud by se vzalo z národních účtů jen to, co rozděluje centrální vláda, pak dotace vycházejí na 75,4 miliardy korun.
Nejvíce obnovitelným zdrojům
Každopádně v obou očištěných částkách, tedy 75 až 83 miliard korun, vévodí dotacím podpory na obnovitelné zdroje energie. Ročně jde zhruba o 40 miliard korun. Loni ale větší část platili v účtech spotřebitelé, přímo z rozpočtu šlo tedy 18 miliard korun.
„Za dotaci lze považovat buď pouze část placenou ze státního rozpočtu, anebo celou sumu, neboť kdo a jak se na dotaci skládá v rámci daňového systému, je otázka jiná,“ uvádí analýza.
Druhou nejvýznamnější položkou je dopravní obslužnost, která se nejvíc hradí přes kraje. V roce 2024 se ale přímo ze státního rozpočtu vyplatilo podle studie celkem 10,4 miliardy korun, z toho 6,5 miliardy šlo přímo dopravcům a další 3,9 miliardy krajům na zajištění železniční dopravy.
Dotace směřují také do výzkumu a vývoje. Loni šlo na konkrétní projekty 15,3 miliardy. Přímo od státu pak směřují také dotace středním školám, které mají soukromého nebo církevního zřizovatele na financování běžných provozních neinvestičních výdajů. Loni to bylo 16,4 miliardy korun.
Další sumy šly zejména do oblasti sportu (6,6 mld. korun), zemědělství (6,2 mld. korun) a kultury (3,4 mld. korun), píše se v analýze.