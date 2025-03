Na odevzdání papírového daňového přiznání zbývá týden. Odbornice varuje před špatnou formou podání

Lhůta pro podání daňového přiznání za loňský rok se krátí. Termín pro elektronické odeslání přes internet je sice do 2. května, na odevzdání v papírové podobě už ale lidem zbývá jenom poslední týden. Stihnout to musí do 1. dubna. „Vždy je potřeba se podívat, jestli mi nevzniká povinnost podat daňové přiznání elektronicky,“ upozorňuje na častou chybu Lenka Nováková z Komory daňových poradců, která zároveň pracuje pro poradenskou firmu KPMG. Rozhovor Praha 11:39 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finanční správa informovala o tom, že k polovině března přijala asi 280 tisíc daňových přiznání k daním z příjmů v papírové podobě (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Finanční správa informovala o tom, že k polovině března přijala asi 280 tisíc daňových přiznání k daním z příjmů v papírové podobě. To je asi dvakrát míň než těch podaných elektronicky. Podle čeho by se měl člověk rozhodnout, jak přiznání odevzdá?

Vždy je potřeba se podívat, jestli mi nevzniká povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Protože pokud jsem například podnikatel, několik let zpátky byla totiž pro všechny OSVČ zřízena datová schránka.

Ze zákona OSVČ v tu chvíli mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Pro elektronickou formu podání je důležité zmínit, že to není tak, že si vytvořím PDF soubor a pošlu ho například emailem.

Je potřeba dodržet formát a strukturu, kterou požaduje správce daně. Elektronický soubor je speciální XML soubor, který se musí vytvořit. A poté ho podávám například přes datovou schránku, kterou mám zřízenou.

Pokud si člověk vybere způsob, který mu vyhovuje - jak s vyplněním začne, co všechno si má předem připravit?

Určitě je potřeba si dát dohromady veškeré informace o příjmech. To znamená, jaké příjmy jsem v průběhu zdaňovacího období - kalendářního roku, protože fyzické osoby mají zdaňovací období kalendářní rok, obdržela.

To znamená, ať už příjmy ze zaměstnání, nebo pokud například pronajímám nemovitosti, tak příjmy z nájmů. Různé příjmy z kapitálového majetku, to znamená, pokud mi plynou dividendy, úroky ze zahraničí. Zkrátka je potřeba si poskládat druhy příjmů.

Ale samozřejmě je potřeba si dát dohromady podklady, také co se týče položek, které si budu chtít uplatnit. Ať už třeba slevy na děti, popřípadě pokud splním podmínky na slevu na druhého z manželů. Anebo různé odčitatelné položky, například úroky z hypotéky, zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Všechno toto je potřeba si připravit dopředu.

Nejčastější chyby

Jaké jsou nejčastější chyby, které lidi dělají? Ať už v elektronické nebo papírové podobě?

Právě jedna z nejčastějších chyb je nesprávně zvolená forma podání. Stává se, že OSVČ nebo podnikatel má povinnost podat elektronicky a podá v papírové podobě.

Další velmi častou chybou je, když jsem občan, nemám povinnost podat elektronicky a podávám ho v papírové podobě, tak daňové přiznání musím podepsat samostatně. Ale zároveň pokud mi vychází z daňového přiznání přeplatek, tak musím ještě podepsat žádost o přeplatek. A velmi často se chybuje, že daňové přiznání není podepsáno dvakrát.

Potom velmi častou chybou, a to ukázala i v poslední době akce ze strany státní správy, která se jmenovala Daňové echo 2, je nesprávně uplatněna sleva na druhého z manželů. Navíc v roce 2024 se nám významně zpřísnily podmínky, kdy je možné tu slevu uplatnit.

Jaké hrozí sankce za opožděné podání?

Pokud fyzická osoba podá daňové přiznání pozdě, tak podle daňového řádu máme ještě takzvaně pět pracovních dní, kdy nejsou žádné sankce. Takže pokud by to do pěti pracovních dnů fyzická osoba ještě stihla podat, tak je to v pořádku.

Pokud to nestihne, tak je daňové přiznání podané pozdě. Správce daně tak může dát pokuty za pozdní podání daňového přiznání.

Ale je potřeba si uvědomit, že ve stejné lhůtě, jako mám povinnost podat daňové přiznání, tak mám i povinnost zaplatit případný nedoplatek. Takže pokud zase dojde k prodlení i úhrady toho nedoplatku, tak od nějakého okamžiku správce daně může vyměřit i úroky z prodlení.