Na portálu dopravy přibyla možnost digitální plné moci. Pomůže se správou vozových parků či řidičům

Lidé i firmy mohou od pondělí na Portálu dopravy využívat digitální plné moci. Firmám to ulehčí například správu vozových parků, profesionálním řidičům to umožní sdílet důležité informace se zaměstnavatelem. Digitální spravování plných mocí a jejich využití v dopravní agendě umožnilo propojení Registru zastupování s Portálem dopravy. Praha 18:47 31. března 2025

Na Portálu dopravy jste už dosud mohli podávat různé žádosti v dopravních agendách – třeba požádat o nový řidičský průkaz, sledovat bodové konto nebo zjistit údaje o vozidle jako platnost STK nebo dálniční známky. Teď k tomu přibyla možnost udělit digitální plnou moc.

To znamená, že majitel vozidla může elektronicky přes portál delegovat úkony na někoho jiného, v případě rodiny třeba na jiného rodinného příslušníka, v případě firmy na svého zaměstnance. Například pokud vlastníte firmu a v ní větší množství aut, jako statutární zástupce udělíte plnou moc zaměstnanci, který má vozový park na starosti.

„Doposud to bylo tak, že buďto přímý statutární zástupce, nebo jeho zaměstnanec s plnou mocí téměř s každým úkonem musel běžet na úřad a tam si všechno zařídit. Teď stačí, když majitel, statutární zástupce firmy konkrétního zaměstnance zmocní a on se od té chvíle může v případě vozového parku podívat na spoustu důležitých informací,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka z ODS.

A třeba jako profesionální řidič zmocníte svého zaměstnavatele, aby mohl sledovat stav vašeho bodového konta nebo zákaz řízení. To využijí dopravní společnosti, které potřebují vědět o případném vybodování řidičů.

Snažší cesta k řidičskému průkazu

„Anebo pověříte svého manžela nebo manželku, aby vyzvedl nebo vyzvedla na úřadě registrační značku a malý technický průkaz pro nové rodinné auto. Od července pak přibyde možnost doručit řidičský průkaz nebo kartu do digitálního tachografu na vybrané výdejní místo nebo do výdejního boxu,“ říká Kupka.

„Tak jak si na to lidé zvykli v případě pořizování různého zboží v internetových obchodech, tak nově chceme, aby bylo možné tímto způsobem usnadnit cestu k řidičskému průkazu a do budoucna, to je ale téma až příštího roku, bychom chtěli tímto způsobem zajistit distribuci i osvědčení o registraci vozidla a samotnou registrační značku,“ doplňuje Kupka.

A digitální plné moci by se měly rozšířit i mimo oblast dopravy. V průběhu letoška se na portálu občana objeví výpis dostupných mandátů – tedy výpis, komu a kde jste digitální plnou moc udělili nebo kdo ji udělil vám. A postupně se zapojí další úřady, říká ředitel digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

„Předpokládáme, že budeme takto úspěšně napojovat i další úřady. Máme rozjednán úřad průmyslového vlastnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí,“ upřesňuje Mesršmíd.

V průběhu letoška bude možné taky zadat digitální plnou moc na Czechpointu.